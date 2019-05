Les stages en entreprise seront rémunérés

Si Dan Kersch, le ministre du travail LSAP confirme ce vendredi que les étudiants seront payés pendant l’activité temporaire, il reste cependant flou sur le montant de l’indemnité et sur les garanties offertes aux stagiaires.

«Tous les stages pour jeunes seront rémunérés par les entreprises», a assuré ce vendredi Dan Kersch, le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (LSAP), à l'issue d'une séries de réunions avec les représentants de l'Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL), des associations d'étudiants ACEL et UNEL, et de la Chambre des Salariés. Les discussions qui se sont déroulées dans une «ambiance constructive», selon le ministre, ont débouché sur un accord sur le projet de loi concernant les stages.

Celui-ci n’a cependant apporté aucune précision quant aux niveaux des montants de la rémunération, à la durée de l’activité temporaire et aux garanties dont bénéficiera le stagiaire.

Seule certitude: le nombre de jeunes engagés ne pourra cependant être supérieur à 10% de l’effectif total de l'entreprise. Le texte retient deux catégories de stages: ceux requis par un établissement scolaire et faisant partie intégrante d’un cursus d’études. Et ceux, volontaires et hors cursus, effectués pour acquérir une expérience professionnelle.





