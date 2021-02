Les soldes ne joueront pas les prolongations

Les magasins en Belgique ont bénéficié de deux semaines bonus, les boutiques françaises pourront casser les prix jusqu'au 2 mars, mais au Grand-Duché, la fin des soldes reste fixée à ce mercredi 17 février.

Patrick JACQUEMOT Les magasins en Belgique ont bénéficié de deux semaines bonus, les boutiques françaises pourront casser les prix jusqu'au 2 mars, mais au Grand-Duché, la fin des soldes reste fixée à ce mercredi 17 février.

Pour bien des commerçants, les premiers soldes 2021 auront été plus moroses que roses. L'affluence habituelle n'étant pas au rendez-vous des bonnes affaires de ce début d'année. Il n'empêche pas question pour la Confédération luxembourgeoise du commerce de demander à rallonger la période de promotions. «En fait, ce serait contre-productif, assume Claude Bizjack, directeur-adjoint de la CLC. Si on commence à étendre ce temps fort, il perdra toute substance.»

Les consommateurs n'ont donc plus qu'à se presser pour bénéficier des plus belles réductions. Le 17 février au soir, il en sera fini des soldes luxembourgeois débutés le 20 janvier. «Je sais que dans les pays voisins, un autre choix a été fait mais ils ont subi d'autres contraintes que nous sur l'ouverture des magasins», justifie Claude Bizjack. Et même si côté Grand-Duché, quatre dimanches d'ouverture potentiels ont été sacrifiés sur l'autel de la protection sanitaire, cela n'y change rien.

Ainsi, en France, le gouvernement a décidé de prolonger la période des soldes jusqu'au 2 mars. Deux semaines de plus pour des marchands qui ont vu la prolongation de l'état d'urgence, le couvre-feu en place (à partir de 18h) ou la fermeture des galeries commerciales nuire à leur activité ces dernières semaines.

Vivement l'été

En Belgique également, quinze jours supplémentaires de soldes avaient été autorisés. Les magasins pouvaient ainsi afficher des rabais jusqu'à ce lundi 15 février (contre fin janvier initialement).

Maintenant, les soldes remballeront leurs étiquettes jusqu'à l'été. Les prochaines dates officielles étant fixées, au Luxembourg, du 26 juin au 24 juillet.

