Les soldes luxembourgeois maintenus au 26 juin

Patrick JACQUEMOT Un temps remise en cause, la date des soldes restera finalement inchangée. Les bonnes affaires s'étaleront donc jusqu'au 25 juillet au Grand-Duché.

Avancer, maintenir, reculer. Trois options étaient sur la table au sortir de cette crise du covid-19 particulièrement délicate pour les commerces. La Confédération luxembourgeoise du commerce s'en était ouverte au gouvernement, mais la CLC a finalement décidé de ne pas bousculer le calendrier. Les soldes d'été 2020 se dérouleront bien sur un mois, du vendredi 26 juin au samedi 25 juillet.

Pour Claude Bizjak, directeur-adjoint de la CLC, ce maintien s'est avéré indispensable car constat a été fait que les habitudes shopping reprenaient timidement. «Les magasins auraient pu faire les plus petits prix imaginables, s'il n'y avait personne dans les rues, cela aurait été un coup d'épée dans l'eau». Par ailleurs, de nombreux commerçants tentent actuellement de retrouver un peu de trésorerie, «commencer par brader ne leur aurait apporté que des piécettes alors que l'on peut encore espérer un peu plus pour quelques semaines».

Reste que le secteur est à la peine, et pour plusieurs mois encore, aussi la Confédération luxembourgeoise du commerce pousse déjà le ministère de l'Economie et celui des Classes moyennes à réagir.

Une aide au redémarrage des commerces Pour les trois mois à venir, le gouvernement s'engage à verser une enveloppe exceptionnelle pour aider les magasins à rouvrir. A condition que ceux-ci s'engagent à ne pas licencier plus qu'un quart de leur personnel.

Au-delà des aides promises dans le plan de redémarrage, la CLC verrait volontiers se mettre en place une campagne de communication vantant les boutiques et l'accueil luxembourgeois. «Cet été, sans doute que beaucoup d'habitants du pays et de la Grande Région ne vont guère avoir envie de s'éloigner. C'est donc le moment rêvé pour leur rappeler qu'à leur porte ils ont un choix important de magasins et de services disposés à les accueillir et les servir», conclut Claude Bizjak.

