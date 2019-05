Les résultats d'exploitation au premier trimestre 2019 d'ArcelorMittal ont été divisés par deux. Et ceux d'Aperam désenchantent les attentes des analystes.

Les sidérurgistes luxembourgeois déçoivent

(Maxime Papier et MA) - Jeudi dernier, ArcelorMittal a publié des résultats au premier trimestre 2019 en baisse, à 0,8 milliard de dollars contre 1,6 milliard un an auparavant. Ces chiffres décevants reflètent une conjoncture difficile accentuée par un ralentissement de la demande en Europe et des coûts des matières premières en augmentation.

En revanche, son chiffre d’affaires est resté stable sur un an, à 19,2 milliards de dollars: ArcelorMittal Italia et des livraisons d’acier en augmentation y ont contribué. Pour 2019, le groupe reste optimiste et revoit ses prévisions de demande mondiale légèrement à la hausse.

En mai dernier, le géant mondial de la sidérurgie avait annoncé lundi une réduction temporaire de sa production d'acier brut en Europe, en raison notamment d'une demande en baisse conjuguée à des importations en progression et à des prix de l'énergie élevés.



Aperam a de son côté enregistré des résultats qui désenchantent les attentes des analystes, avec un Ebitda du premier trimestre 2019 de 10% inférieur à son niveau du quatrième trimestre 2018 dit «comparable». Son chiffre d’affaires s'affiche à 1,18 milliard d’euros, soit une décote de 3,1% sur un an et de 5,2% par rapport au quatrième trimestre 2018.



Malgré des effets saisonniers défavorables au Brésil, des conditions économiques défavorables en Europe et un niveau élevé de stocks, Timiteo Di Maulo, le Directeur général du producteur d'aciers inoxydable, électrique et spéciaux, anticipe une hausse de ses résultats pour les prochains trimestres.





