C'est officiel: le ministre de l'Economie, Etienne Schneider, a annoncé ce mardi sur son compte Twitter que les salaires, traitements et pensions augmenteront de 2,5% dès le 1er août.

Les salaires en hausse de 2,5% dès le mois d'août

Sophie WIESSLER





Indexation déclenchée: il est confirmé qu’au 1er août 2018, les salaires, traitements et pensions augmentent de +2,5% — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) 31 juillet 2018

La dernière indexation remonte au 1er janvier 2017. Le facteur décisif a été la hausse relativement forte des prix du pétrole et de l'inflation.



L'annonce de cette indexation est traditionnellement faîte par le Statec. A quelques mois des élections législatives pourtant, le ministre de l'Economie a twitté cette annonce quasiment en même temps que l'envoi du communiqué de presse par le Statec.

Dans celui-ci, le STATEC souligne que "le taux d’inflation annuel de l’indice des prix à la consommation national (IPCN) s’élève à 1.5% pour le mois de juillet. Avec ce résultat, la moyenne semestrielle de l’indice raccordé à la base 1.1.1948 du mois de juillet dépasse le seuil de 852.63 points, déclenchant ainsi une nouvelle indexation."

En février, sur la base de ses calculs, le STATEC avait laissé entrevoir une première indexation entre le troisième et le quatrième trimestre de cette année, plutôt en septembre, et une autre l'an prochain.

La dernière indexation remontait à janvier 2017, portant le salaire minimum à 1.998,59 euros bruts.

L'inflation connue le 8 août

Les résultats définitifs et détaillés de l’indice des prix à la consommation national du mois de juillet seront publiés le 8 août, à l’issue de la réunion mensuelle de la Commission de l’indice.

Les dispositions qui régissent le système de l’échelle mobile des salaires sont définies à l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.



Le premier indice des prix ainsi qu’une clause d’indexation pour les traitements et pensions des agents des chemins de fer et des fonctionnaires de l'Etat est introduit en 1921. L'indice est basé sur un panier de 19 articles de consommation qui sont censés être utilisés par un ménage de cinq personnes. En 1948, ce panier est élargi à 36 biens, aujourd'hui il comporte quelque 8000 biens et services regroupés dans 255 catégories

Le système d’indexation a été progressivement étendu à d’autres catégories de bénéficiaires de revenus avant d’être généralisé par la loi du 27 mai 1975.

Sur cinquante ans, les salaires n'ont pas bougé pour cette raison qu'à deux reprises, en 2015 et en 2016. Et leur augmentation a été inférieure à 1% à trois reprises (1998, 1996, 1998).

