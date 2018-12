La dernière étude de la Luxembourg Space Agency montre que l'industrie de l'utilisation des ressources spatiales devrait générer des milliards d'euros jusqu'à 2045.

Les ressources spatiales: un filon prometteur pour le Luxembourg

(ChB) - Dans un communiqué, la Luxembourg Space Agency annonce que, selon une étude approfondie, l'utilisation des ressources spatiales devrait générer:

des bénéfices socio-économiques significatifs dans de nombreux domaines,



un impact positif sur le PIB,



la création d'emplois



et des retombées commerciales et technologiques dans plusieurs domaines techniques tels que l'analyse de données, la science des matériaux, l'impression 3D et la robotique.

LSA, l'agence spatiale du Luxembourg Le ministre de l'Economie a dévoilé l'Agence spatiale du Luxembourg mercredi matin au Mudam. Etienne Schneider a surtout lié les mains du prochain gouvernement qui devra donner une structure juridique claire à ce «one-stop-shop de l'espace» confié à Marc Serres.

L'étude a identifié les marchés potentiels pour l'utilisation des ressources spatiales ainsi que les chaînes de valeur et les opportunités qui seront créées pour les entreprises. La chaîne de valeur des carburants pour fusées et autres engins spatiaux inclut les modèles d'affaires les plus viables et les meilleures opportunités à court terme, ceci en raison de la grande confiance quant à la demande et à la disponibilité d'eau sur la Lune, sur Mars et sur d'autres corps célestes et du caractère indispensable de cette ressource pour les applications spatiales.

L'analyse des réductions des coûts démontre des diminutions substantielles des coûts liés aux missions spatiales, ouvrant des marchés viables pour les produits issus de ressources spatiales.

Jusqu'à 170 milliards de revenus potentiels

Selon l'étude, l'industrie de l'utilisation des ressources spatiales devrait générer des revenus allant jusqu'à 170 milliards d'euros au cours des années 2018 à 2045. Sur la même période, les gains d'efficacité sous forme de réductions de coûts pour les utilisateurs finaux et les clients des ressources spatiales sont estimés à près de 135 milliards d'euros. Ce chiffre tient compte des combustibles, de l'eau permettant la vie dans l'espace, et des matériaux nécessaires pour l'installation et la construction d'infrastructures sur site (comme le régolithe et les métaux).

Reposant sur une vaste analyse et sur des données recueillies lors d'un grand nombre d'entretiens avec la communauté des experts des agences spatiales, d'entreprises privées et d'universités, l'étude conclut que l'utilisation des ressources spatiales permettrait de réduire considérablement les coûts des missions d'exploration spatiale à moyen terme et que ces ressources seront d'une importance stratégique pour l'exploration spatiale à long terme puisqu'elles permettraient d'améliorer l'autonomie et la sécurité des missions spatiales habitées.

Grâce à son initiative SpaceResources.lu, le Luxembourg s'est positionné comme le centre névralgique européen de la future économie des ressources spatiales. L'exploration et l'utilisation des ressources spatiales devraient générer des opportunités attrayantes au Luxembourg, en Europe, et dans le monde entier, tant pour les acteurs établis que pour les start-up.

Un résumé de l'étude est disponible sur le site internet de la Luxembourg Space Agency.