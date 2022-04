Diesel, essence, denrées alimentaires: les prix ont bel et bien augmenté entre février et mars, selon l'indice des prix à la consommation publié ce vendredi par le Statec.

Inflation

Les prix pétroliers ont grimpé de 8,2% en un mois

Thomas BERTHOL

En faisant vos courses, vous avez sûrement remarqué la hausse des prix alimentaires en passant à la caisse. Parmi les produits qui ont le plus augmenté entre février et mars figurent la viande (+2,1%), les pâtes et couscous (+4,5%), le fromage (+1,3%) ou encore le poisson frais (+3,6%).

L'inflation à un nouveau record en Europe L'inflation dans la zone euro a pulvérisé un nouveau record en mars, à 7,5% sur un an, alimentée par la guerre en Ukraine qui fait flamber les tarifs de l'énergie, mais aussi ceux de l'alimentation.

Les prix alimentaires se sont renchéris de 4% en un an pour les consommateurs. Ces hausses ressortent du rapport publié ce vendredi par le Statec sur l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars, qui note une progression mensuelle de 1%.

Une augmentation qui s'explique avant tout par la hausse des prix pétroliers de 8,2% en un mois. Une évolution qui a déclenché à partir du 1er avril, une indexation des salaires et des pensions de 2,5%.

La facture est plus salée pour aller au restaurant

En effet, par rapport au mois de février, les prix ont augmenté de 15,4% pour le diesel et de 9,2% pour l'essence au mois de mars. Si se déplacer revient donc plus cher, c'est aussi le cas pour s'offrir une nouvelle voiture (+1%). Les meubles coûtent eux aussi plus cher (+2,6%).

La facture est aussi plus salée dans les cafés et restaurants (+0,5%), les hôtels et les auberges (+5,9%), mais aussi pour les services financiers (+1,6%) ou encore les services des chauffagistes (+3,6%).

Voici le montant des crédits d'impôt que vous recevrez Introduite en lieu et place d'une deuxième indexation de salaire de 2,5 % en 2022, l'aide gouvernementale sera versée mensuellement à partir du mois d'août et ce, jusqu'en mars 2023.

Les prix de certains produits ont toutefois baissé, constate le Statec, malgré un taux annuel d'inflation de 6,1% (contre 6,6% le mois précédent). En l'occurrence, il s'agit des légumes frais (-3%) et des vins (-1,1%). Les prix des voyages à forfait ont diminué de 1,9%. Une baisse significative des prix est à noter également pour les fleurs de coupe (-9,7%) suite aux augmentations relevées en février à l’occasion de la fête de la Saint-Valentin.

