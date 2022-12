Les prix des produits ont augmenté moins vite que les derniers mois. Le taux annuel d'inflation reste quant à lui élevé mais ralentit, passant de 6,9% à 5,9%.

Économie 3 min.

Indice des prix à la consommation

Les prix des produits pétroliers en net recul en novembre

Mélodie MOUZON Les prix des produits ont augmenté moins vite que les derniers mois. Le taux annuel d'inflation reste quant à lui élevé mais ralentit, passant de 6,9% à 5,9%.

Le Luxembourg devrait finalement échapper à la récession. C'est le constat dressé par le Statec dans sa dernière note de conjoncture. L'inflation a cependant porté un sérieux coup à la consommation des ménages et aux entreprises, dont l'activité est en repli pour le second trimestre de 2022.

Vers une croissance à moins de 2% pour le Luxembourg Le Statec fait le point sur les évolutions récentes et les perspectives de l'économie luxembourgeoise: pas de récession mais une croissance en baisse, ou encore trois tranches d'indexation déclenchées en 2023.

Néanmoins, une timide éclaircie se profile dans ce ciel bien sombre. En effet, pour la première fois depuis de nombreux mois, le taux annuel d'inflation ralentit en novembre au Luxembourg, passant de 6,9% à 5,9%. Une tendance observée également dans la zone euro.

L'indice des prix à la consommation national, calculé par le Statec, connaît lui aussi une baisse mensuelle en novembre (-0,2%). Un léger recul qui est principalement dû au «net recul des prix des produits pétroliers de 4,8% en un mois, associé à une baisse des frais pour voyager», précise l'institut national de statistiques.



Net recul des prix des produits pétroliers

Ces dernières semaines, les prix des carburants ont connu plusieurs baisses successives à la pompe. Les automobilistes ont ainsi dû débourser 7,4% de moins pour un litre de diesel et 1,7% de moins pour l'essence. Le montant de la facture de mazout a, lui aussi, diminué, de 15,5%. Pour le gasoil de chauffage, cette baisse s'explique principalement par l'augmentation de la subvention du gouvernement qui est passée de 7,5 à 15 cents par litre depuis le 1er novembre.

Malgré cette baisse en comparaison mensuelle, les prix des produits dérivés de l'or noir restent bien supérieurs à ceux de l'année dernière à la même époque (+20,9%).



Les voyages ont également coûté moins cher en novembre. C'est dû à une variation saisonnière liée aux voyages à forfait, moins nombreux à cette période. Les voyageurs ont payé leurs séjours 26,7% moins cher qu'un mois plus tôt. Et il a fallu débourser 5,3% de moins pour un billet d'avion qu'en octobre.

Les effets de la gratuité de l'éducation non formelle

Maisons relais et repas de midi deviennent gratuits Ce mardi 12 juillet, la Chambre des députés a acté la gratuité de l'éducation non formelle (accueil en maisons relais, foyers de jour, mini-crèches et chez des assistants parentaux) à partir de la prochaine rentrée scolaire.

D'autres diminutions de prix sont également constatées, dans le milieu scolaire cette fois. Les effets de l'entrée en vigueur de la loi sur la gratuité de l'éducation non formelle étaient déjà visibles dans l'indice du mois d'octobre et se confirment en novembre. L'accueil dans les structures d'éducation non formelle comme les maisons relais ou les mini-crèches pendant les semaines de classe est gratuit pour les enfants scolarisés dans l'enseignement fondamental. Cette réforme se traduit dans les chiffres par une réduction de 4,6% des tarifs moyens pour ce genre de prestations.

La gratuité des repas de midi dans les structures d'éducation et d'accueil, pendant les semaines scolaires a fait baisser pour sa part la position de l'indice relatif aux cantines de 12,4% en comparaison mensuelle.

La farine, le fromage et les fruits en hausse

Mauvaise nouvelle par contre: le prix des produits alimentaires continue d'augmenter. La hausse pour novembre est de 0,2% en comparaison mensuelle. Ce sont surtout la farine et les céréales (+3%), le fromage (+2,4%) et les fruits frais (+2,1%) qui ont le plus pesé sur cette tendance. Par contre, alors que les légumes frais et le poisson frais ont connu des augmentations de prix régulières ces derniers mois, ils affichent des prix moindres en novembre (-7,8% pour les légumes et -2,8% pour le poisson).

Le mazout de chauffage est le produit dont le prix a le plus diminué en novembre, en raison de l'augmentation de la subvention de l'Etat. Crédit: Statec

Comparé à l'année dernière à la même époque, les consommateurs doivent débourser 10,7% de plus pour leurs courses alimentaires.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.