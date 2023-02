Malgré un taux d'inflation en baisse et un indice des prix à la consommation qui recule en janvier, les résultats ont été suffisants pour déclencher une nouvelle tranche indiciaire le 1er février.

Les prix des produits alimentaires grimpent fortement en janvier

Mélodie MOUZON Malgré un taux d'inflation en baisse et un indice des prix à la consommation qui recule en janvier, les résultats ont été suffisants pour déclencher une nouvelle tranche indiciaire le 1er février.

Un taux d'inflation en baisse et un indice des prix à la consommation en léger recul. C'est ce qu'a constaté le Statec au mois de janvier. Néanmoins, il ne faut pas se réjouir trop vite, car cette baisse de l'indice (de 0,4%) est due comme chaque année aux réductions de prix offertes à l'occasion des soldes d'hiver, rappelle le Statec. Les articles d'habillement, les chaussures, l'ameublement ou encore l'électroménager sont particulièrement concernés par ces fortes baisses de prix. La baisse de différents taux de TVA a également contribué au recul constaté en janvier.

Malgré ce recul, les résultats de janvier ont suffi à déclencher une nouvelle tranche indiciaire, entraînant une hausse au 1er février des salaires, traitements et pensions de 2,5%. En conséquence, les allocations familiales ont, elles aussi, été majorées de 2,5% au 1er février.

Les baisses de prix dans l'indice seront compensées le mois prochain, indique le Statec. D'autres catégories de produits accusent par contre une hausse importante. C'est le cas des produits alimentaires. En comparaison mensuelle, ceux-ci ont augmenté de 1,9%, soit la progression mensuelle la plus importante depuis 1995. Par rapport à l'an dernier, les produits alimentaires coûtent 12,2% de plus. Le poisson frais (+11%), le beurre (+4,3%) les légumes frais (+3%) ou encore les fruits (+2,2%) sont les aliments dont le prix a connu la plus forte hausse le mois dernier.

L'inflation continue de ralentir

Du côté des services, la restauration (+1,7% par rapport au mois précédent) ou l'entretien et la réparation des véhicules (+2,1%) ont impacté à la hausse les résultats de janvier, alors que les prix des voyages à forfait ont chuté de 10,3% et que les billets d'avion ont coûté 23,3% moins cher qu'en décembre.

À la pompe, le mois de janvier a été plus coûteux pour les automobilistes. Le litre d'essence s'est affiché 2,6% plus cher alors que le prix du litre de diesel était quasiment stable (+0,1%). L'augmentation de la taxe carbone (environ un centime pour un litre de diesel, d'essence et de mazout de chauffage) est entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Les prix des produits dérivés de l'or noir dans le panier de l'indice sont supérieurs de 3,9% par rapport à janvier 2022.

Le taux annuel d'inflation se fixe quant à lui en janvier à 4,8%, contre 5,4% en décembre.

