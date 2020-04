La crise du covid-19 ne manque pas d’impacter le marché immobilier au Luxembourg. Mais si les professionnels du secteur ne s’attendent pas à une baisse des prix, ils soupçonnent que les critères des acheteurs évolueront rapidement.

Économie 2 min.

«Les prix de l’immobilier augmenteront comme avant»

La crise du covid-19 ne manque pas d’impacter le marché immobilier au Luxembourg. Mais si les professionnels du secteur ne s’attendent pas à une baisse des prix, ils soupçonnent que les critères des acheteurs évolueront rapidement.

(DH avec Mara Bilo) - A quels changements doit-on s'attendre dans le secteur immobilier après la crise sanitaire du covid-19? A en croire Jean-Paul Scheuren, pas grand-chose au niveau des prix. Mais si les tarifs pratiqués ne devraient pas tendre à la baisse, les aspirations des acheteurs pourraient évoluer après la pandémie selon le président de la Chambre immobilière du Grand-Duché de Luxembourg (CIGDL).

«La demande de logements était très élevée avant la crise, elle continuera de l'être par la suite», souligne Jean-Paul Scheuren. Spécialiste de l'immobilier de bureau, Tehdi Babigeon, associé et responsable des marchés des capitaux et du développement commercial à Inowai, souligne quant à lui que «les prix de l'immobilier augmenteront comme avant». Et ce même si l'achèvement des projets sera repoussé de quelques mois car «la crise montre aussi que le secteur de la logistique est d'une importance cruciale en cas d'urgence.»

Le marché du logement figé par le coronavirus Quel est l'impact de la crise sur le marché de l'immobilier ? Les pouvoirs publics devront-ils construire davantage de logements à prix abordables ? Le ministre du Logement (Déi Gréng), Henri Kox répond alors que tout le secteur est en proie à l'immobilisme.

Toutefois, le président de la fédération des professionnels de l'immobilier estime qu'il est d'abord «crucial» de restaurer la confiance des consommateurs en raison «des nombreuses inquiétudes» qui planent sur l'économie.



Mais si les potentiels acheteurs s'inquiètent d'une éventuelle baisse de leur pouvoir d'achat au sortir de la crise, ils tireront aussi les leçons du confinement selon le président de la CIGDL. «A condition que le travail à domicile reste possible, beaucoup se poseront la question d'un espace pour accueillir un petit bureau», indique-t-il. De même, après l'expérience amère des restrictions de sortie, le désir de posséder son bout de jardin devrait progresser.

La place grandissante du numérique

Toujours dans le contexte du télétravail, Jean-Paul Scheuren se dit convaincu de la place grandissante du numérique. «Pour ce qui est des visites virtuelles de maison ou d'appartement ou même pour des signatures électroniques lors de la conclusion de contrats.»

D'autre part, c'est aussi via le web, et particulièrement le site vivi.lu, que la fédération qui regroupe environ 200 acteurs du secteur a contribué à résoudre certains problèmes d'hébergement d'urgence. Cette aide s'est adressée en priorité au personnel de santé ou aux ménages en phase de déménagement qui ont pu louer les appartements proposés jusqu'à huit semaines.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.