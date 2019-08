Les prix des autres biens et services progressent de 0,2% pour ce mois de juillet 2019. Selon les prévisions du Statec, la tranche indiciaire annoncée pour cet hiver pourrait tomber entre octobre et décembre.

Les prix à la consommation continuent d'augmenter

Sophie WIESSLER

Les vacances scolaires liées aux soldes d'été font grimper le taux d'inflation au Luxembourg. C'est ce qui ressort de la dernière étude du Statec, sur l'indice des prix à la consommation pour ce mois de juillet 2019.

Ainsi, cet indice progresse de 0,2% par rapport au mois de juin précédent, en «neutralisant les variations liées aux soldes et en excluant les produits pétroliers», souligne l'institut de statistiques.

Principal facteur: les vacances

Le Statec assimile cette petite hausse des prix de biens de consommation aux vacances, et notamment aux voyages, dont neuf Luxembourgeois sur dix ne peuvent pas se passer.

Ainsi, «les voyages à forfait impactent le résultat mensuel de juillet le plus à la hausse. Avec les vacances scolaires, les prix des voyages augmentent de 7,8% en un mois. Le prix du transport de personnes en avion augmente même de 25,5% par rapport au mois précédent», détaille l'institut.

Un index en novembre?

Les produits alimentaires ne sont pas en reste. Les plus fortes hausses ont été constatées pour le poisson frais (+3,5%) et les pommes de terre (+1,9%). Par contre, les prix pour les glaces alimentaires ont baissé de 3,1% et de 0,4% pour les fruits frais. Quant au pétrole, après une baisse en juin, les prix des produits pétroliers sont repartis à la hausse en juillet.

Les salaires grimperont moins vite en 2019 De retour au Grand-Duché depuis mai 2018, le cabinet de consultance RH Korn Ferry prévoit une hausse des salaires de 3,2 % au Grand-Duché cette année.

Le taux annuel d'inflation se maintient donc à 1,8% en juillet 2019. Selon les prévisions annuelles prévues par le Statec, sur les prochains mois, cette inflation devrait d'abord ralentir puis rebondir, selon l'échéance de la tranche indiciaire (prévue pour le 4ème trimestre 2019).

L'index devrait d'ailleurs potentiellement tomber entre octobre et décembre, si les prévisions du portail de statistiques s'avèrent exactes.

