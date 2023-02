Au Grand-Duché, 2,7% du budget des ménages est consacré à la bière, au vin ou aux spiritueux, alors que la moyenne européenne est de 1,8%.

Économie 2 min.

Eurostat

Les ménages luxembourgeois parmi les plus grands consommateurs d’alcool de l’UE

Ana TOMÁS Au Grand-Duché, 2,7% du budget des ménages est consacré à la bière, au vin ou aux spiritueux, alors que la moyenne européenne est de 1,8%.

Selon les données publiées mercredi par Eurostat pour l'année 2021, au Grand-Duché, 2,7% du budget des ménages est consacré à l'achat de bière, de vin ou de boissons distillées, alors que dans l'UE la moyenne est de 1,8%.

Un challenge pour rester sobre tout le mois de janvier Pour la troisième fois, la Fondation cancer lance un challenge aux Luxembourgeois. Les règles sont simples: ne pas avaler une seule goutte d'alcool en janvier.

Une proportion qui est d'ailleurs plus élevée que dans les pays voisins. En Allemagne par exemple, les dépenses en boissons alcoolisées représentent 1,6% du revenu des ménages, tandis qu'en Belgique, elles correspondent à 1,7% et en France à 1,8%.

En revanche, les boissons alcoolisées représentent une plus grande part des dépenses des ménages dans les pays baltes (Lettonie et Estonie avec respectivement 5 % et 4,7 %), suivis par la Pologne, la République tchèque et la Lituanie. Les pays producteurs de vin que sont l'Italie et la Grèce sont à la traîne avec 1% chacun et les Pays-Bas avec 1,3%.

Lire aussi: «La crise sanitaire a exacerbé l'alcoolisme de certains»

Près d’1% du PIB de l'UE est consacré à l’alcool

Selon Eurostat, en 2021, les ménages de l'UE ont dépensé 128 milliards d'euros en «boissons alcoolisées», soit l'équivalent de 1% (0,9%, pour être précis) du PIB de l'UE. Cela correspond à 1,8% des dépenses de consommation totales des ménages européens.

Les États membres de l'UE où les dépenses en boissons alcoolisées représentaient les parts les plus élevées des dépenses totales de consommation étaient la Lettonie (5%), l'Estonie (4,7%), la Pologne (3,7%), la Lituanie et la République tchèque (3,6% chacun). Les parts les plus faibles ont pour leur part été observées en Grèce et en Italie (1% chacun), aux Pays-Bas (1,3%) et en Espagne (1,4%).

Graphique: Eurostat

En termes d'évolution par rapport à la dernière année de référence (2020), la part des dépenses des ménages consacrée à l'alcool est restée inchangée dans 10 pays de l'UE: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Roumanie et Slovaquie. Et elle n'a augmenté qu'en Croatie (+0,6pp). L'Irlande (-0,5pp), la Lettonie et la Lituanie (-0,4pp) ainsi que l'Espagne et l'Estonie (-0,3) ont enregistré les plus fortes baisses.

Cet article est paru initialement sur le site du Contacto.

Traduction: Megane Kambala

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.