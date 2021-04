Si la vague de faillites annoncée en lien avec la pandémie tarde encore à venir, les tribunaux ont prononcé 183 fins d'activité au cours du mois de mars, annonce mercredi le Statec. Contre 116 le mois précédent. Sont concernés les holdings, mais aussi le secteur Horeca.

Les liquidations judiciaires prennent de l'ampleur

Jean-Michel HENNEBERT Si la vague de faillites annoncée en lien avec la pandémie tarde encore à venir, les tribunaux ont prononcé 183 fins d'activité au cours du mois de mars, annonce mercredi le Statec. Contre 116 le mois précédent. Sont concernés les holdings, mais aussi le secteur Horeca.

Bon indicateur de la situation du tissu économique, les décisions des tribunaux de commerce font état d'un frémissement en mars. Selon les chiffres du Statec publiés mercredi, l'inquiétude ne porte pas tant sur le niveau des faillites, mais plutôt sur celui des liquidations judiciaires. Une tendance observée par l'office statistique «depuis 2020» et qui a pris une nouvelle ampleur le mois dernier avec le prononcé de 183 liquidations judiciaires. Contre 116 au mois de février.

Si la majorité des jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement de Luxembourg et Diekirch concernent encore une fois les holdings et autres fonds de placement, le Statec note «une augmentation des liquidations dans les branches du commerce, de l'hébergement et de la restauration». Autrement dit, du secteur Horeca. Sur les 389 décisions prises depuis le début de l'année, 82 concernent ces secteurs d'activité, soit une liquidation judiciaire sur cinq du total (21%) en 2021 alors que ces jugements atteignaient 18% sur l'ensemble de l'année 2020.

En ce qui concerne le nombre de faillites recensées au cours du mois de mars, il ne traduit «toujours pas, pour le moment, d'augmentation significative», précise le communiqué officiel qui note un retour «au niveau d'avant-crise». Une situation qui ne devrait pas être appelée à durer, le Statec indiquant s'attendre à la vague de cessations d'activité en raison du manque de financement. Pour mémoire, en septembre dernier, Claude Marx, directeur de la CSSF, assurait que les banques du pays disposaient d'assez de liquidités pour affronter la crise à venir.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.