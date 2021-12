Les juges renforcent le droit d'indemnisation des vols

Crise covid Deux mois d'aides en plus pour la restauration

Le gouvernement luxembourgeois a choisi d'étendre jusqu'à fin 2021 l'aide de relance et l'aide aux coûts non couverts pour l'HORECA mais aussi les secteurs du tourisme et de l'événementiel. Mais l'Europe pourrait permettre d'envisager encore une prolongation.