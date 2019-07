Sur la planète, la moitié des travailleurs les moins bien rémunérés ne touchent que 6% des revenus.

Les inégalités de revenus baissent dans le monde

Sur la planète, la moitié des travailleurs les moins bien rémunérés ne touchent que 6% des revenus.

L’Organisation internationale du travail (OIT) a publié un rapport sur la répartition des rémunérations dans le monde. Bonne nouvelle: les nouvelles données montrent que les inégalités globales des revenus du travail ont reculé, depuis 2004.

Ce recul s’explique plutôt par la prospérité grandissante dans les vastes économies émergentes, à savoir la Chine et l’Inde.

Des inégalités toujours criantes

De manière générale, on constate que les inégalités de revenu demeurent généralisées dans le monde du travail. Exemple le plus criant : les 20% des travailleurs ayant les plus faibles revenus – soit 650 millions de travailleurs – gagnent moins d’1% des revenus du travail à l’échelle mondiale.

Roger Gomis, économiste de l’OIT, observe : «La majorité des travailleurs dans le monde souffre d’une rémunération étonnamment basse. Pour beaucoup d’entre eux, avoir un emploi ne veut pas dire gagner suffisamment pour vivre.

Gagner en 300 ans ce que d'autres sont payés en 1 jour

Les 10% les plus pauvres devraient travailler plus de trois siècles pour gagner la même chose que les 10% les plus riches en un an... Si l’on s’intéresse à la distribution du salaire moyen dans les pays, on constate que la part allant à la classe moyenne a reculé entre 2004 et 2017.

Dans le même temps, la part gagnée par les 20% des personnes les mieux rémunérées a augmenté.

Les pays dans lesquels ces hauts salaires ont vu leur part dans les salaires nationaux augmenter d’au moins 1% sont l’Allemagne, l’Indonésie, l’Italie, la Pakistan, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Au Benelux, l'étude constate une augmentation de la part du revenu du travail allant à la classe moyenne. En Belgique et au Luxembourg, cette augmentation s’élève à 3,3% entre 2004 et 2017. Cela avant même la réforme fiscale de 2017 au Grand-Duché dont on sait que l’impact a été favorable aux moyens salaires.

Sur cette même période, la part gagnée par les 10% des personnes les mieux rémunérées dans les pays du Benelux a, elle, diminué.