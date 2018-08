Le Luxembourg devrait renforcer sa position de leader pour la distribution des fonds d'investissement, dit une étude de la State Street rendue publique mercredi.

Les fonds viendront de plus en plus au Luxembourg

Thierry LABRO

Près de la moitié des 250 sociétés de gestion dans le monde interrogées en juin (46 %) utilisent déjà le Luxembourg et 62 % le feront d'ici cinq ans.

Une progression de 16 points contre 13 pour l'Irlande (55 % dans cinq ans), 9 pour le Royaume-Uni (51 %), qui sont sur le «podium».

64 % des gérants d’actifs envisagent de lancer des produits transfrontaliers au cours des cinq prochaines années, dit le communiqué de presse.

Cependant, la majorité (88 %) estime que les lancements de produits seront freinés par la gestion des données de distribution, et que le rythme du changement ne fait qu’accélérer: plus de la moitié des sondés (57 %) s’inquiètent de l’émergence de nouveaux concurrents issus du secteur technologique.

Les sociétés de gestion envisagent également d’étoffer leurs gammes de produits en y intégrant des classes d'actifs plus complexes.

Autre élément mis en évidence par l’étude de State Street, 85 % des professionnels envisagent de proposer des hedge funds (+15 % par rapport à aujourd'hui), 83 % des fonds immobiliers (+13 %) et 83 % des fonds de capital-investissement (+24 %).

«Au fur et à mesure que les gérants d’actifs étoffent leurs gammes de produits et leur couverture géographique, ils deviennent également moins dépendants des intermédiaires. Près de la moitié d’entre eux (44 %) s’attendent à une hausse de leurs ventes directes. Les réformes réglementaires et l’évolution de la technologie vont donc probablement modifier la nature même de la distribution des fonds», commente le responsable de State Street au Luxembourg, David Suetens.