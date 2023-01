Alors que le nombre de faillites prononcées en 2022 est en baisse par rapport à 2021, les entreprises ont été bien nombreuses à mettre la clé sous la porte lors du dernier trimestre de l'année.

Les faillites explosent au dernier trimestre 2022

Alors que le nombre de faillites prononcées en 2022 est en baisse par rapport à 2021, les entreprises ont été bien nombreuses à mettre la clé sous la porte lors du dernier trimestre de l'année.

Elle était attendue en 2020, puis redoutée en 2021, la vague de faillites liée à la crise sanitaire et aux difficultés économiques qui ont suivi n'a finalement pas eu lieu. Et si les prémices de ces importantes turbulences s’étaient manifestées à la fin de l'année 2022?

2023 s'annonce très difficile pour les entreprises Pessimiste mais réaliste, la Chambre de commerce craint un cataclysme sans précédent au niveau des faillites pour l'année prochaine. Ceci en raison de la dégradation des perspectives économiques.

Jusqu'ici, les entreprises luxembourgeoises avaient affiché une résistance face aux crises qui se sont succédé. Une résistance qui s'explique notamment par les différentes aides mises en place par le gouvernement luxembourgeois, dans le but de soutenir les sociétés de toutes tailles. Mais, tandis que la Chambre de commerce indiquait, en novembre, craindre un cataclysme au niveau des faillites pour l'année 2023, ce dernier semble avoir bien démarré.

Lors du quatrième trimestre 2022, les faillites ont atteint «un niveau record pour un dernier trimestre», note le Statec dans un communiqué de presse, ce jeudi 12 janvier. Au total, 388 entreprises ont été déclarées en faillite au cours des mois d'octobre, novembre et décembre. C'est 83 de plus que lors du dernier trimestre de l'année 2021. «Il reste à confirmer s'il s'agit d'un pur effet de rattrapage, ou si le phénomène s'accentuera au cours des prochains mois», nuance l'Institut national des statistiques.

2.059 emplois supprimés

Au total, 1.050 faillites ont été prononcées en 2022, contre 1.160 en 2021. Derrière cette légère baisse se cache des évolutions contrastées selon les secteurs. Ainsi, les entreprises de l'hôtellerie-restauration sont 115 à avoir mis la clé sous la porte en 2022, soit 69% de plus qu'en 2021, ce qui correspond au «niveau d'avant-crise», précise le Statec.

Dans le commerce, mais également les activités scientifiques et techniques, ainsi que dans le secteur des holdings et fonds de placement, les faillites sont en baisse respectivement de 18%, 30% et 15%. Pourtant, les sociétés holding et fonds de placement restent les entreprises les plus concernées par les faillites, puisqu'elles ont été 275 à mettre la clé sous la porte en 2022.

Qui dit faillites dit pertes d'emploi. Ainsi, 2.059 postes ont été supprimés, un nombre resté stable par rapport à 2021, malgré le caractère provisoire de ces données. Les secteurs ayant enregistré la plus grande proportion de pertes d'emploi en 2022 sont les branches de la construction (38%), les activités de services non financiers (31%) et l'Horesca (18%).

En 2022, les tribunaux luxembourgeois ont prononcé 846 liquidations. Là aussi, une baisse a été constatée par rapport à 2021, lors de laquelle 1.008 liquidations avaient été déclarées. Mais, à l'image des faillites, les liquidations ont enregistré une hausse lors du dernier trimestre 2022. Au cours des mois d'octobre, novembre et décembre, 278 liquidations ont été prononcées, soit 14% de plus qu'à la même période en 2021. Parmi les sociétés liquidées en 2022, la moitié sont des sociétés de holding et des fonds de placement.





