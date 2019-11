Malgré plusieurs annonces récentes de suppressions d'emplois, cette branche de l'industrie luxembourgeoise aurait encore de beaux jours devant elle. C'est en tout cas la perception du ministre de l'Economie qui sait les efforts consentis pour soutenir ces entreprises.

Les équipementiers automobiles armés face à la crise

Malgré plusieurs annonces récentes de suppressions d'emplois, cette branche de l'industrie luxembourgeoise aurait encore de beaux jours devant elle. C'est en tout cas la perception du ministre de l'Economie qui sait les efforts consentis pour soutenir ces entreprises.

(aa) - Quelques semaines après l'annonce de la fermeture du centre de recherche et développement de Mahle à Foetz et de la suppression de 250 emplois par l'équipementier Delphi à Bascharage, le ministre de l'Economie Etienne Schneider (LSAP) est revenu sur l'état de santé des équipementiers automobiles du pays. Interpellé par le député d'opposition Laurent Mosar (CSV) sur la série noire qui verra s'envoler 330 emplois d'ici 2021, le ministre met en avant les nombreux investissements consentis au Grand-Duché ces dernières années.

Forte d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, selon Julian Profitt, président de l'Industrie luxembourgeoise des équipementiers de l'automobile (ILEA), l'industrie reste dynamique. En avril 2018, par exemple, le fabricant de produits de verre Carlex Glass a inauguré sa toute nouvelle ligne de production de pare-brise à Grevenmacher, dans laquelle il a investi 25 millions d'euros.

Présent depuis 2017 dans le pays, le groupe sino-coréen Estra s'ancre aussi au Grand-Duché et poursuit son développement à Bascharage «en tant que centre spécialisé dans le domaine de la thermie des véhicules», assure le patron du ministère de l'Economie. Autre acteur du secteur pour qui tout semble rouler : Goodyear. La ligne de production automatisée de son usine de pneus «4.0» est en cours d'installation à Dudelange, pour quelque 77 millions d'euros.

Si d'un côté le dieselgate continue de faire des victimes, le secteur luxembourgeois entend réussir la transition vers l'électrique. Taillé pour l'innovation, le centre de recherche et de développement dédié à l'automobile «Automotive Campus», installé à Bissen, peut d'ores et déjà compter sur les investissements «confirmés, voire finalisés» de Goodyear et d'IEE, selon Etienne Schneider.

Surfant sur la vague de l'électromobilité, la jeune entreprise Ujet commercialise des scooters électriques haut de gamme depuis fin 2018. Son usine de Foetz est en mesure de produire 1.000 unités par mois, d'après son directeur marketing Thierry Montange. Une dynamique à confirmer.

Malgré les soubresauts récents, le secteur de l'automobile resterait donc un employeur d'envergure au Grand-Duché. Julian Profitt, président de l'Industrie luxembourgeoise des équipementiers de l'automobile, revendiquait 9.000 salariés au 1er janvier 2019. Les jours meilleurs pourraient bien naître des innovations en matière de mobilité autonome. Domaine sur lequel mise déjà le Luxembourg.