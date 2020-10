Les entreprises jouent le jeu du chômage partiel

Sur un total de 3.680 sociétés ayant demandé à bénéficier de la réduction d'activité de leurs employés pour le mois de juillet, moins de 16% d'entre elles ont omis de renvoyer une déclaration à l'administration.

(DH) - Alors que le Comité de conjoncture a décidé d'introduire un mécanisme de compensation dans le traitement des décomptes de chômage partiel, Dan Kersch, le ministre LSAP du Travail, vient de communiquer que plus de 84% des 3.680 entreprises qui en ont fait la demande ont respecté la marche à suivre.

En réponse à une question parlementaire de Sven Clement (Pirate), le ministre a rappelé la marche à suivre. Après acceptation de la demande de chômage partiel par le Comité de conjoncture, chaque entreprise reçoit une lettre ou un e-mail de l'Adem avec son numéro de dossier l'invitant à se rendre sur guichet.lu pour remplir une déclaration.

Les entreprises ont ensuite deux mois après le mois au cours duquel elles ont bénéficié de la mesure pour remplir le document indiqué sur MyGuichet.lu. C'est ainsi que pour le mois de juillet, les entreprises avaient jusqu'au 30 septembre pour se mettre en règle. A ce propos, l'Agence pour le développement de l'emploi, qui vient de terminer le traitement, a commencé à envoyer les décomptes de chômage partiel lié à la crise de covid-19 pour la période allant de mars à juin 2020.

Par ailleurs, l'ADEM, dont les effectifs affectés à cette mission ont été renforcés, conserve la mission de relancer les sociétés qui auraient omis de faire la démarche. Toutefois, en cas d'erreur de l'administration empêchant une société de respecter les délais, Dan Kersch a précisé que «cela pourrait conduire à réparation».



A titre d'indication, le chômage partiel accordé aux entreprises demeure une réalité pour 2.825 sociétés en ce mois d'octobre, selon le Comité de conjoncture. Mais si le nombre de dossiers diminue de 24 demandes par rapport au mois de septembre, le nombre de salariés concernés adopte une trajectoire inverse. En effet, les demandes accordées pour le mois d'octobre concernent 23.122 salariés employés à temps plein, soit une augmentation de 47% de plus que le mois dernier.



Pour rappel, sur les quelque 860 millions d'avances sur salaires déjà versés, le ministère du Travail a estimé dernièrement que 40% pourraient être récupérés par les caisses de l'Etat. Soit plus de 320 millions d'euros qu'une partie des 14.700 entreprises bénéficiaires de la mesure vont devoir rembourser.

Plus de 711.000 appels

Toujours à la demande de Sven Clement, le ministre a aussi mentionné que le helpdesk, mis sur pied par le Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE), et qui bénéficie actuellement à 19 administrations, avait reçu plus de 711.000 appels, soit une augmentation de 19% par rapport à 2018.

Quant à la proportion «d'appels manqués», elle était de 18% en 2018, et de 20,9% l'an dernier. Une précision toutefois, ce pourcentage tient compte des appels donnés en dehors des heures de bureau et des appels qui ont duré moins de 20 secondes et qui n'ont pu être pris à temps. Ainsi, selon Dan Kersch, seuls 13,9% des appels sont restés sans réponse.