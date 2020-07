La répartition des bandes de fréquences pour les communications mobiles ultra-rapides démarrent ce lundi. Eltrona, Luxembourg Online, Orange, Post et Proximus, postulants déjà déclarés, sont sur les rangs.

Économie 2 min.

Les enchères pour l'attribution de la 5G débutent

La répartition des bandes de fréquences pour les communications mobiles ultra-rapides démarrent ce lundi. Eltrona, Luxembourg Online, Orange, Post et Proximus, postulants déjà déclarés, sont sur les rangs.

(DH) - Le timing est respecté. L'Institut luxembourgeois de régulation (ILR) avait programmé la mise aux enchères des bandes de fréquences nécessaires à l'implantation du réseau mobile de cinquième génération, à la mi-juillet, c'est chose faite ce lundi. Un cap important apparaît ainsi franchi dans l'optique d'une couverture des zones urbaines du pays pour la fin de l'année comme le recommande la Commission européenne.

Dans le détail, ce sont deux parties de bandes de fréquences pour la mise en œuvre d'un réseau mobile de la cinquième génération qui sont ainsi soumises aux enchères: 2 x 30 MHz dans la bande des 700 MHz, (703-733 MHz et 758-788 MHz) et 330 MHz dans la bande des 3600 MHz, (3.420-3.750 MHz). Et cinq opérateurs - Eltrona, Luxembourg Online, Orange, Proximus et Post - qui se présentent pour des enchères qui «pourront durer plusieurs jours» selon l'ILR.

Les cinq candidats qualifiés pour concourir avaient été annoncés le 11 juin, une fois tous les dossiers jugés recevables par le ministère des Communications et des Médias.

Avec la 5G, «ne fonçons pas tête baissée» Alors que le gouvernement invite entrepreneurs et citoyens à la deuxième Luxembourg 5G Conference 2019, ces mercredi et jeudi, des voix s’élèvent pour dénoncer un éventuel impact sanitaire lié à l'exposition aux ondes et demandent un moratoire.

Pour ce qui est des tarifs, l'IRL a établi des prix de réserve, autrement dit des tarifs en dessous desquels l'institut n'attribuera pas de licences. Ces prix se montent à 562.600 euros pour 2x1 MHz dans la partie 700 MHz et 30.000 euros pour 1 MHz dans la partie 3.600 MHz. On est loin des millions d'euros versés par certains opérateurs dans les Etats voisins, mais le marché n'est pas dimensionné à la même taille non plus.

Quant aux droits d'utilisation, ils seront octroyés pour une durée initiale de quinze ans et «les licences seront renouvelables au moins une fois pour une durée de cinq ans», précise le communiqué de l'organisme qui veille au bon fonctionnement des marchés et aux intérêts des consommateurs.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.