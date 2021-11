L'activité de l'aciérie de Dudelange tourne toujours au ralenti, et le chômage partiel concerne encore de nombreux employés. Le destin du site luxembourgeois reste toujours lié au sort de l'usine belge de Liège, elle aussi en plein marasme.

Les doutes persistent sur l'avenir de Liberty Steel

GFG Alliance, la maison-mère de Liberty Steel, l'avait pourtant promis : en octobre, l'activité de l'usine dudelangeoise allait reprendre de plus belle. De quoi faire oublier les mois passés à ne tourner qu'à 20% des capacités, des mois de chômage partiel ayant frappé les salariés de l'aciérie rachetée à ArcelorMittal en 2019. Sauf qu'aujourd'hui, les choses n'ont guère évolué. Les machines tournent toujours aussi peu et les emplois du temps sont loin d'avoir besoin de la totalité des quelque 250 salariés.

Des nouvelles de GFG Alliance, les ouvriers en ont toutefois. En pleine déconfiture, à la suite de montages financiers plus qu'hasardeux, le groupe restructure ses actifs sidérurgiques et miniers en Australie. Conforte une usine en Angleterre, à Rotherham. Mais de côté-ci du globe, depuis mars 201 et l'effondrement du principal financeur du groupe Greensill Capital, c'est toujours la même opacité qui entoure le devenir des installations et des personnels.

Selon Jeffrey S. Stein, directeur de la restructuration pour le groupe industriel, «un nombre important de nouveaux prêteurs ont exprimé leur intérêt pour le refinancement des installations sidérurgiques en Europe». Qui, combien, où? Les questions restent toujours sans réponse, et les repreneurs ne semblent pas se presser au portillon même si la production de 600.000 tonnes de tôles laminées et galvanisées made in Luxembourg pourrait attirer les investisseurs.

Un investisseur public à la rescousse

Le sort de Dudelange reste intimement lié à celui de son alter-ego belge de Liège. Et dans le Royaume voisin, le comité d'entreprise en Belgique, avec les deux usines de Flémalle et Tilleur, a été informé d'une éventuelle réorganisation des activités. Il serait prévu de fermer une ligne de galvanisation à Flémalle et de licencier 153 personnes (sur un total de 742 employés). Selon Liberty Steel, cela n'aura «aucun impact sur le site Liberty à Dudelange».

Un site grand-ducal qui vivote donc, avec un peu moins de 40% de ses effectifs en activité. Un site dont la production dépend des arrivages en bobines d'acier plat venues de l'usine roumaine de Galati. Cette unité, à 2.000 km du sud du Grand-Duché, est devenu le principal fournisseur depuis la restructuration annoncée cet été. Apportant de la matière première mais surtout les liquidités financières qui évitent à l'usine luxembourgeoise de s'effondrer.

Une solution qui ne satisfait guère, et en interne on ne cache pas que la préférence irait plutôt vers un rachat par un nouveau propriétaire de l'ensemble Liège-Dudelange. Mais la transaction ne serait pas du goût des patrons de Liberty.

Seule certitude : des négociations sont actuellement en cours, côté liégeois. Il est question de faire rentrer de l'argent frais, notamment via la Sogepa. L'équivalent wallon de la Banque d'investissement publique luxembourgeoise (SNCI) serait prête à mettre des billes dans l'affaire. «On en saura plus le 16 novembre», souffle Robert Fornieri à l'approche de cet énième épisode d'une saga sidérurgique pourtant tellement prometteuse au départ.

