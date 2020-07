Les deux sites de Guardian fusionneront le 6 août

Les implantations de Bascharage et de Dudelange de l'entreprise américaine ne feront plus qu'une dans un peu plus d'un mois. Une décision qui ne manque pas d'inquiéter l'OGBL et les 450 salariés concernés.

(DH) - La semaine dernière, Guardian avait indiqué avoir entamé des discussions avec les délégations syndicales au sujet d'un rapprochement de ses deux sites au Grand-Duché, ceux de Bascharage et de Dudelange. L'OGBL, qui attendait une prise de position des dirigeants de l'entreprise américaine, en sait un peu plus depuis ce début de semaine. Et le rapprochement des deux unités de production ne tardera pas puisque la fusion de Luxguard 1 et 2 sera effective à partir du 6 août.

«S'il ne reste qu'un four à verre flotté, il y aura certainement des doublons dans le personnel, également aussi au niveau de l'activité administrative. Ensuite, nous craignons un plan social», a indiqué Alain Rolling, le secrétaire général adjoint de l'OGBL. Au cours de la conférence de presse tenue ce mercredi, Alain Rolling a réaffirmé que le four de Dudelange allait fermer alors que l'avenir de celui de Bascharage, qui devait être remplacé au cours de l'année 2022, restait en suspens faute d'investissements.

A l'heure actuelle, la société américaine semble davantage porter ses efforts du côté de l'Europe de l'Est, puisqu'elle va ouvrir une toute nouvelle usine en Pologne, à côté du site déjà existant de Czestochowa.

