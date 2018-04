Les crédits immobiliers "sous surveillance"

Ces cinq limites qu'elle devrait fixer vont rendre plus compliqué l'accès au marché de crédit immobilier de qui? Des ménages les plus pauvres et des jeunes. Si les ménages les plus pauvres ne peuvent pas investir dans la pierre sur le temps d'une vie professionnelle, ils se retrouveront en fin de vie en situation de précarité encore plus importante. Ce serait contre-productif. Pour les jeunes, ce serait considérer qu'il est plus facile d'avoir un crédit à 45 ans alors que la probabilité de voir son salaire augmenter sensiblement est faible. Au contraire, les jeunes vont voir leurs revenus augmenter vite.