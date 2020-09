Les ménages ont une image plus positive de l'économie du Grand-Duché pour les mois à venir. Mais une enquête de la Banque centrale du Luxembourg met aussi en avant les doutes des familles sur leur propre situation financière

Les consommateurs reprennent (un peu) confiance

Oui, les Luxembourgeois croient bien au redressement économique du pays. Et l'étude menée par la Banque centrale du Luxembourg le démontre. Si l'optimisme de rigueur par le passé n'est certes pas revenu, la perception qu'ont les ménages pour les douze mois à venir est deux fois plus positive en septembre que celle mesurée en août. A croire qu'après plusieurs semaines de reprise de l'activité du pays et les vacances, les perspectives s'éclaircissent aux yeux de la population.

Et ce regard positif pèse sur l'indicateur de confiance que scrute la BCL, mois après mois. Les foyers luxembourgeois sont ainsi doublement plus confiants qu'en avril dernier, au cœur même de la première vague de covid et du confinement. La diminution du nombre de personnes inscrites à l'Adem (phénomène constaté depuis mai) ou encore la chute du nombre de bénéficiaires du chômage partiel sont autant d'indicateurs qui, certainement, participent à cette meilleure perception de l'avenir du pays.

Mais d'autres signaux négatifs ont aussi un impact sur le moral des consommateurs. Les 600.000 Luxembourgeois, constatant la multiplication des plans sociaux (ArcelorMittal, Guardian, Luxemburger Wort...), le nombre croissant de faillites, ou les difficultés de certains secteurs d'activité (commerces, Horesca, aviation, événementiel...) portent à l'heure de la rentrée un regard plus sombre sur leur propre situation financière, pointe la BCL. Ainsi, les sondés sont deux fois moins confiants sur leur avenir personnel qu'ils ne l'étaient en août dernier.

Au regard des statisticiens de la Banque centrale, cela se traduit par une stabilisation des intentions d'achats importants. Celles-ci restent au même stade que le mois dernier, et toujours aussi peu encourageantes. Mais, au final, la moyenne pondérée des quatre indicateurs pris en compte pour l'étude mensuelle traduit avant tout cette reprise de confiance à l'échelle de l'activité économique nationale. Méthode Coué ou tendance de fond: l'avenir le dira.

