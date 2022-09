De l’investissement classique aux propositions les plus atypiques et farfelues, les escrocs qui en veulent à votre argent ne manquent pas d'idées pour parvenir à leurs fins.

Prévention

Les conseils pour se prémunir des arnaques financières

Megane KAMBALA

De renommée internationale, la Place financière luxembourgeoise propose un large éventail de services financiers permettant de connecter les investisseurs et les marchés du monde entier. Mais pas que.

Tout grand rayonnement s’accompagne d’une part d’ombre tout aussi importante. Ainsi, de nombreux charlatans déploient sans cesse des trésors d’ingéniosité pour duper les plus crédules. Après tout, le terrain de chasse n’a jamais été aussi étendu, entre le téléphone, les réseaux sociaux, la poste et vos boites mail. Sans compter la crise sanitaire débutée en 2020 ayant boosté l’attrait pour les valeurs refuges et encourageant à se lancer dans les investissements en tout genre.

Contactée, Danièle Berna-Ost, secrétaire générale de la commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et son équipe font le point sur la thématique.

Reconnaître les signes

Les tentatives de manipulation étant de plus en plus nombreuses et connues, il convient d’être capable de repérer certains signes typiques indiquant une arnaque, à commencer par ce qui peut sembler l’évidence même: on vient à vous pour vous proposer d’investir sans que vous n’ayez sollicité qui que ce soit.

Ensuite, on vous promet d’emblée des gains élevés, des retours sur investissement très rapides. Tout aussi promptement, votre interlocuteur vous pressera à vous décider. En règle générale, la personne de contact prétendra être établie au Luxembourg, mais lorsqu’il s’agit d’un appel téléphonique, vous constaterez dans la majeure partie des cas qu’il s’agit d’un préfixe étranger.

Par ailleurs, il est courant dans ce genre de duperie qu’on vous demande de virer de l’argent sur un compte dont l’interlocuteur n’est même pas le titulaire, le plus souvent dans un pays lointain. La documentation que l’on vous fera parvenir pour l’investissement sera des plus imprécises, surtout en ce qui concerne les conditions de sortie et il ne sera pas rare de trouver des fautes d’orthographe.

Les mécanismes les plus connus pour amoindrir la vigilance

Actuellement, la fraude la plus répandue concerne la falsification des sites internet d’entités surveillées. Les fraudeurs les copient dans les moindres détails afin de tromper le consommateur et l’attirer pour qu’il dépense de l’argent en se pensant sur un site de confiance. Dans ce cas de figure, le diable est dans les détails, puisque la plupart du temps, ce sont les coordonnées qui sont remplacées, voire parfois la dénomination sociale qui est légèrement modifiée.

La CSSF rencontre également de plus en plus de cas d'usurpation d'identité. Les arnaqueurs se servent du nom d’un professionnel autorisé du secteur financier. Le but étant toujours d'avoir l'air le plus crédible possible pour parvenir à extorquer de l'argent.

A tout ceci s’ajoutent les cas de figure de plus en plus fréquents où des personnes investissent via le parrainage d’un proche, qui a lui-même déjà été berné, une situation où les futures victimes se sentent d’autant plus en confiance et perdent alors tout sens critique face à des promesses d’argent un peu trop faciles…

Des offres de crédit en ligne ont aussi été portées à l'attention de la CSSF. L'emprunteur doit alors payer des frais au préalable pour accéder dans un second temps à une plus grosse somme d'argent: en définitive, le crédit n'arrivera jamais et l'investissement sera bien entendu irrécupérable.

Que faire si vous êtes tombé dans le panneau?

Si vous pensez avoir été victime d'une arnaque, le plus important est de contacter rapidement votre banque pour voir s'il est encore possible de bloquer l'argent et de le récupérer, le cas échéant.

Dans le cas où la somme investie ne peut plus être bloquée auprès de votre banque et qu'elle a déjà transité sur un autre compte à l'étranger, les chances de récupérer votre argent seront plus faibles.

De même, si la fraude a été initiée à partir de pays exotiques ou si elle n'est découverte qu'au moment où les fraudeurs ont extirpé assez d'argent pour s'installer ailleurs et recommencer, les chances pour la victime de récupérer sa mise sont plutôt faibles.

En définitive, la possibilité et/ou le délai de remboursement dépendra avant tout du degré de sophistication du mode opératoire des fraudeurs et de la réactivité des administrations sur place. Les victimes devraient cependant toujours déposer une plainte auprès de la police, au moins pour se préserver une chance d’être remboursées.

Le cas JuicyFields Typiquement, le scandale de portée mondiale JuicyFields qui a également fait des victimes au Luxembourg ne rentre pas dans le champ d'application de la CSSF. La commission de surveillance a confirmé n'avoir que de très peu d’informations sur l'affaire, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une entité relevant de sa surveillance, ni même par ailleurs d’une société luxembourgeoise. La mondialisation a ses limites d'un point de vue légal.

Comment se prémunir des arnaques?

Toute personne intéressée par un investissement ou toute autre opération financière devrait impérativement prendre le temps de vérifier certains éléments et surtout ne pas craquer devant les propos insistants d'interlocuteurs potentiels. Danièle Berna-Ost et son équipe sont formels, toute entité ou professionnel du secteur financier sérieux ne pressera jamais ses clients potentiels à agir.

Il convient d'une part de vérifier si la société existe vraiment et de voir quelles sont les informations qu’on peut trouver sur elle auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, preuve incontestable qu'elle est domiciliée dans le pays. Enfin, il faut s'informer auprès de l'autorité de surveillance compétente pour savoir si la société est effectivement surveillée et si aucun avertissement n’a été publié à son encontre sur le site de ladite autorité.

La CSSF recommande également d’effectuer une recherche sur internet pour trouver plus de renseignements sur le professionnel ou le produit proposé tels que d’éventuels témoignages d’expérience ou des informations émanant d’un organisme de protection des consommateurs.

En cas de doute sur le sérieux d’un prestataire, un investisseur peut toujours s’adresser à la CSSF tant que celui-ci est domicilié sur le sol luxembourgeois.



Les conseils de la CSSF pour investir en toute sécurité

La commission de surveillance du secteur financier recommande à toute personne souhaitant investir de réellement prendre le temps de réfléchir et de ne rien décider à la hâte. L'entité conseille également de n’accepter aucune offre qui lui serait faite de manière inopinée et non sollicitée et de cesser dans un tel cas tout contact avec son interlocuteur.

Il est tout aussi essentiel de lire attentivement l'intégralité des documents qui seront soumis dans le cadre d’un éventuel investissement. En cas de doute, ne pas hésiter à poser des questions et refuser fermement de signer sous la pression. L’investisseur doit s'assurer enfin que l'investissement proposé correspond à ses objectifs de placement et bien garder à l'esprit que tout investissement qui est trop beau pour être vrai ne l’est généralement pas...

De plus amples informations sur les fraudes financières, les alertes et les bons réflexes à adopter sont consultables sur le site de la CSSF ou sur son site spécifiquement dédié à l’éducation financière www.letzfin.lu.

