Les commerces de la capitale sous perfusion

Déjà pris en tenaille par des chantiers qui n'en finissent plus, des loyers jugés prohibitifs et l'implantation de nouveaux centres commerciaux en périphérie, les commerces du quartier de la Gare et de la Ville-Haute apparaissent au bord de l'asphyxie suite à la crise sanitaire.

(DH) - «La situation des commerçants de la Ville était déjà loin d'être idéale, la pandémie de covid-19 a démultiplié les problèmes», souligne Serge Wilmes (CSV), premier échevin en charge du commerce dans la capitale. Certes, le chômage partiel et les congés pour raison familiale ont adouci les coûts en personnel, mais ces mesures conjuguées avec le télétravail «ont vidé la Ville de près de 50.000 personnes», assure l'élu.

Déjà contraints à une inactivité forcée du 16 mars au 11 mai, les commerces ont «sans doute perdu près des deux tiers de leur chiffre d'affaires», estime le premier échevin qui dénonce, en priorité, la durée du chantier du tram. Même angle d'attaque du côté de Nicolas Henckes. «Le chantier du tram, associé au confinement, a fait d'énormes dégâts», assure le directeur de la Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC).

«Certains commerces n'y survivront pas, d'autant plus que les indemnisations prévues ne sont pas à la hauteur de l'enjeu», assure-t-il en référence à la procédure prévue par Luxtram - société détenue à 60% par l'Etat et 40% par la Ville de Luxembourg - pour compenser les pertes de chiffre d'affaires, preuves à l'appui.

A propos de ces travaux, Serge Wilmes et François Bausch (Déi Gréng), le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, se lancent tour à tour piques et reproches. Pour sa défense, ce dernier précise que «70% des travaux en cours avenue de la Liberté concernent des travaux de réseaux de la Ville de Luxembourg».



Et Serge Wilmes renvoie la patate chaude en attaquant sur le chapitre de la sécurité et «du trafic de drogue qui s'est déplacé de la rue de Strasbourg vers l'avenue de la Liberté». Là encore, c'est François Bausch, avec cette fois-ci la casquette de ministre de la Sécurité intérieure, qui apparaît de nouveau visé. Pour Nicolas Henckes, l'argumentaire sécuritaire ne tient pas, «en tout cas, pas en journée», au regard de ce qui se passe en Europe.

Après les joutes politiques, la froideur des chiffres. Selon Tom Wirion, le directeur de la Chambre des métiers, plus de 400 faillites ont été recensées entre les mois de mars et de mai, mais ce chiffre, en baisse d'un tiers par rapport à l'an dernier, selon D'Lëtzebuerger Land, masque une réalité que l'on ne pourra réellement appréhender que dans quelques mois. Victime du covid-19 ou d'un repositionnement stratégique, les enseignes H&M et Veritas ont dernièrement baissé définitivement leur rideau dans le quartier Gare. Deux départs qui ne pourraient être que la pointe émergée de l'iceberg.

Après le problème des travaux, les commerces souffrent de la cherté des loyers a en croire le Land. Au jeu des comparaisons, le journal indiquait dernièrement que le m2 se louait de 50 à 60 euros dans la galerie de Cactus Howald contre le double ou le triple dans la zone piétonne de Luxembourg. Et cité par nos confrères, l'agent immobilier Fabrice Kreutz demeure formel: «La vraie crise va venir à la rentrée».

Un avis partagé par l'Union commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL). Selon Anne Darin, sa présidente, «certains commerçants ont contracté des prêts qui devront être remboursés et si l'activité reste au ralenti, cela risque de devenir très difficile». C'est ainsi que, dès la fin mars, l'UCVL avaient prié les bailleurs de les soutenir en renonçant aux loyers pendant toute la durée de la fermeture administrative forcée. «Certains ont obtenu plusieurs mois gratuit, ou une forte réduction, ou encore un report, mais d'autres rien du tout.»

«En tout cas, la Ville, elle, a joué le jeu, indique Serge Wilmes. Mais elle ne peut rien faire pour négocier avec des propriétaires particuliers.» Dans les faits, la Ville, à l'image des principales communes du pays, a renoncé à trois mois de loyers pour les commerçants et les restaurateurs installés dans ses bâtiments. Ce qui représente quelque 240.000 euros. Une somme à laquelle viennent s'ajouter 1,5 million d'euros en bons d'achat à dépenser dans plus de 500 commerces qui ont reçu l'assurance, vendredi, de toucher 4.000 euros supplémentaires. De plus, la Ville a exempté les commerçants de la taxe sur les terrasses.

Malgré des finances plombées par la crise sanitaire, «nous devrions être en mesure de faire un nouveau geste prochainement», assure encore le premier échevin en se gardant bien d'en donner la teneur. «Toutefois, l'Etat, aussi, devrait davantage s'engager», estime-t-il. Dans ce contexte, l'UCVL avait proposé d'offrir aux bailleurs une réduction au niveau fiscal.

Le gouvernement a entendu cette doléance et encourage les propriétaires privés à accorder un rabais ou l'annulation des loyers demandés. Ainsi, les entreprises bénéficieront d'une déduction fiscale du double du montant de la ristourne accordée, jusqu'à un plafond maximal de 15.000 euros. Une bonne nouvelle pour un secteur en pleine dépression alors que les soldes s'annoncent vendredi. Pas sûr pour autant qu'elles changent la donne.

