Les chèques-repas, un outil de la relance?

Anne-Sophie de Nanteuil Alors que près d'un salarié sur cinq bénéficie de ces chèques-restaurant, la Fondation Idea propose de les repenser. Avec un objectif : aider les restaurateurs du pays, à la peine depuis le début de la pandémie.

Relancer la restauration grâce aux chèques-repas. Telle est l'idée de la Fondation Idea pour répondre aux difficultés du secteur de l’hôtellerie, restauration et cafés (Horeca). Car après plus de deux mois d'inactivité, les cafetiers et restaurateurs du pays doivent toujours faire face à des restrictions sanitaires et donc aux pertes financières qu'elles engendrent. Avec comme résultat, un secteur peinant à redémarrer.

Alors pour donner un coup d'accélérateur à la reprise, la fondation Idea envisage deux pistes autour des chèques-repas. D'une part, la restriction de leurs possibilités d’usage «aux seuls restaurants». Quitte, précise Sarah Mellouet, auteure de l'article, à en augmenter la valeur faciale actuellement fixée à 10,80 euros. Et d'autre part, la réduction de leur durée de validité afin «d'accélérer leur redistribution auprès des restaurateurs».

220.000 repas «perdus»

Car si le télétravail est jugé bon pour la santé du pays, ce n'est pas le cas pour l'Horeca. Pendant le confinement, près de 70% de la population se trouvait en télétravail, affirme ainsi le Statec. Or tous, n'ont pas retrouvé leur bureau : chaque salarié qui travaille à domicile signifie donc un potentiel repas de moins à servir pour les restaurateurs.

Or, si la perspective d'un jour par semaine de télétravail peut réjouir certains, c'est un son de cloche différent qui résonne au sein de la Fondation Idea. Avec près d'un salarié sur cinq bénéficiant de chèques-repas, soit plus de 75.000 personnes, cette seule journée de travail à domicile représenterait plus de 220.000 repas «perdus», affirme ainsi l'économiste Sarah Mellouet. Soit plus de 100 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires par an pour les restaurateurs luxembourgeois.

500.000 litres de bière à la santé des cafetiers Au lendemain de la réouverture des terrasses, la Brasserie nationale a décidé de faire un geste envers ses clients de l'horeca durement touchés par la crise. L'entreprise de Bascharage a ainsi annoncé jeudi faire un don de plus de cinq millions d'euros.

Car pour l'heure, les chèque-repas ont seulement pour but de «permettre au salarié de prendre un repas chez un restaurateur au cours d’une journée de travail», souligne l’Inspection du Travail et des Mines (ITM). Autrement dit, ces chèques-repas ne peuvent théoriquement pas être utilisés en dehors du travail, comme le soir ou le week-end. Bien que dans la pratique, leur utilisation se veut plus large, notamment pour les courses personnelles au supermarché.

Un usage dans les commerces alimentaires et grandes surfaces notamment possible en France. Mais pour venir en aide aux restaurateurs, le gouvernement a décidé de relever temporairement le plafond des chèques-repas dans les restaurants, passant ainsi de 19 à 38 euros par jour. Jusqu'au 31 décembre, ces chèques sont par ailleurs utilisables les dimanches et les jours fériés, ce qui n’était pas le cas auparavant.

