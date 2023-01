Les CFL souhaitent combiner la route, le rail et la navigation intérieure pour le transport de marchandises. Une nouvelle participation stratégique devrait y contribuer.

Transport multimodal

Les CFL entrent dans le capital du groupe Luxport

La société ferroviaire CFL a conclu un partenariat stratégique avec le groupe Luxport et a acquis des parts dans la société d'exploitation du port de Mertert depuis le 1er janvier 2023.

Avec cette opération, le groupe CFL entend «renforcer son activité de transport de marchandises, qui comprend déjà des activités ferroviaires et logistiques, et la diversifier avec des infrastructures et des activités supplémentaires comme le transport fluvial ou la logistique du vrac», a fait savoir l'entreprise jeudi dans un communiqué de presse.

Interaction entre le rail, la route et la navigation

La coopération structurelle doit favoriser les synergies entre les offres de services de fret des deux groupes. En particulier, l'interaction entre le rail, la route et la navigation intérieure doit permettre d'améliorer l'offre. La coopération doit également assurer à la société une meilleure connexion avec les grands ports maritimes européens.

Jan Löwenguth (Manuport) à gauche et Marc Wengler (directeur général du groupe CFL) à droite. Photo: CFL

«Nous poursuivons notre objectif de développer le Luxembourg en tant que hub multimodal européen. Une coopération structurelle entre le groupe CFL et le groupe Luxport nous permettra certainement de mieux orienter à l'avenir les réflexions et les investissements stratégiques pour le développement des activités multimodales au Luxembourg et ainsi de renforcer la position concurrentielle du hub multimodal luxembourgeois en Europe», a déclaré Marc Wengler, directeur général du groupe CFL.

Les entreprises n'ont pas donné d'informations sur les détails financiers de la participation.

