Ce sont surtout les secteurs du commerce, de l'hébergement et de la restauration qui ont le plus bénéficié de ces aides financières depuis avril 2020.

415 prêts garantis par l'Etat

Les banques ont prêté 194 millions d'euros aux entreprises

Mélodie MOUZON

Depuis avril 2020, les huit banques ( BCEE, BIL, Banque de Luxembourg, Banque Raiffeisen, BGL BNP Paribas, ING, Bank of China et Banque BCP ) prêtant à des entreprises reçoivent une garantie de l'Etat. Ce dernier garantit 85% du montant nominal des prêts bancaires accordés aux entreprises et ce, à hauteur de 2,5 milliards d’euros. Ce soutien des fonds publics rassure les établissements bancaires, qui sont souvent frileux d'avancer de l'argent aux chefs d'entreprise.

Ce régime a été mis en place par la loi du 18 avril 2020, dans le cadre du programme de stabilisation de l’économie, pour soutenir les entreprises luxembourgeoises et les aider à surmonter la crise sanitaire et préparer la relance.

La Trésorerie de l'Etat vient de publier son premier rapport sur l'application de ce régime des prêts covid garantis par l'Etat. Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2020, le régime a été prolongé de 6 mois à deux reprises. En date du 31 décembre 2021, qui marquait l'échéance de la période de souscription, 415 prêts ont été accordés, pour un montant total de 194 millions d’euros.

Dès son implémentation, le régime des prêts garantis a été fortement sollicité par les entreprises luxembourgeoises touchées par la pandémie. 222 prêts avaient déjà été accordés lors des trois premiers mois de sa mise en oeuvre, soit un peu plus de 60 aides par mois, pour un montant total de 95,6 millions d'euros. C'est la BIL qui a accordé le plus grand nombre de prêts (123) puis la BGL (114) et la BCEE (95).



Le montant moyen des prêts se chiffre à 467.495 euros. A noter cependant que la fourchette de prix varie fortement entre les montants minimaux (9.600 euros) et maximaux (9 millions d'euros). 45 prêts garantis ont un montant nominal supérieur ou égal à 1 million d’euros.

Certains secteurs ont eu plus recours que d'autres à ces prêts garantis. C'est le cas du commerce, qui représente 26,75% des entreprises qui ont bénéficié de ce régime. Suivent ensuite l'hébergement et la restauration (19,04%) et la construction (18,07%).

Les entreprises bénéficiaires disposent d'un délai allant jusqu'à 6 ans pour rembourser les prêts en question. À l'heure actuelle, moins de 5% des prêts (19 sur 415) sont en défaut et la garantie de l'État n'a encore dû jouer dans aucun cas, informe le ministère des Finances.



Avec la reprise qui s'est profilée, le nombre de demandes pour des prêts garantis a progressivement baissé, ce qui montre la résilience du tissu économique luxembourgeois face à la pandémie. Une dizaine d'emprunts seulement ont été conclus au dernier trimestre 2021.

«Envisager la sortie de crise avec confiance»

Au-delà des prêts covid garantis par l'État, les banques ont également accordé, dans le contexte de la crise, plus de 500 prêts sans garantie de l'État, d'un montant cumulé dépassant les 300 millions d'euros. Les huit établissements bancaires ayant adhéré au régime des prêts ont en outre accordé des moratoires d'une valeur cumulée d'environ 4,5 milliards d'euros aux entreprises touchées par la crise.

La ministre des Finances, Yuriko Backes, conclut: «Je tiens à remercier les huit banques et l’ABBL, qui ont fait preuve de solidarité et ont pris leurs responsabilités face à la crise sanitaire, en participant au programme des prêts garantis par l'État. À un moment où les perspectives économiques étaient les plus sombres, ce programme a tangiblement contribué à permettre aux entreprises éligibles de continuer à investir et envisager la sortie de crise avec confiance.»

