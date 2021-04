Ludiques, faciles, rapides. Si des applications permettent aujourd'hui de réaliser des opérations boursières sans la moindre difficulté, elles restent encore rares au Luxembourg. Pas de quoi donc - pour le moment - inquiéter les acteurs de la Place.

Les banques face à la concurrence des courtiers en ligne

(ASdN avec Marlene Brey) - Quelques clics sur smartphone et voilà l'opération réalisée. C'est ainsi que la start-up Trade Republic se présente. Mais aussi, pas de frais de garde, pas de dépôt minimum, et un euro symbolique par transaction. Des promesses qui ont permis à la société de devenir l'un des plus grands courtiers en ligne d'Europe.

En avril 2020, Trade Republic comptait ainsi 150.000 utilisateurs. Fin 2020, l'entreprise affirme en compter 600.000, soit quatre fois plus en seulement huit mois. Un succès qui s'explique par la facilité d'utilisation de l'application. Selon la start-up, plus d'un tiers des clients n'ont «jamais acheté d'actions ou investi dans un ETF (fonds négocié en bourse, ndlr) auparavant».

Si cette simplicité a permis de stimuler ces activités d'investissement, la pandémie - mais aussi les taux bas qui s'en sont suivis - y a également fortement contribué. Selon la Bank of America, les fonds d'actions ont ainsi reçu plus d'argent au cours des cinq derniers mois que pendant les douze années précédentes. Parmi ces traders, on trouve de nombreux jeunes investisseurs. Les utilisateurs de Trade Republic sont, en moyenne, âgés d'une trentaine d'années. Pour ces derniers, les applications constituent leur environnement presque naturel. Au Luxembourg néanmoins, les choses se compliquent.

A commencer par une application inutilisable. «Trade Republic n'est pas encore disponible au Luxembourg», indique ainsi l'application. Pour contourner ce souci, plusieurs astuces sont proposées sur le site communautaire Reddit. Certains n'hésitent alors pas à s'enregistrer dans un autre pays, tel que l'Allemagne, la Belgique ou la France, pour pouvoir accéder aux services de la start-up.

Une option qui ne séduit néanmoins pas tous les intéressés. «Je ne suis pas prêt à contourner la restriction du pays en prétendant vivre dans un autre pays», écrit ainsi un utilisateur à ce sujet. Un refus qu'il justifie par la crainte d'une éventuelle «communication avec les autorités fiscales étrangères». Si l'application n'est donc pas à la portée de tous, il existe néanmoins d'autres courtiers étrangers disponibles au Luxembourg. Mais tous ne sont pas disponibles dans les langues usuelles du pays. Une barrière de la langue parfois donc trop importante. Quant aux start-up, installées sur le territoire, elles se concentrent principalement sur le trading et ne s'adressent pas aux particuliers.

Avec une exception toutefois : la fintech «ANote Music». La plateforme d'investissement, lancée en juillet dernier, permet ainsi aux particuliers d'investir. Non dans des actions, mais dans des droits musicaux. Un élément qui n'empêche pas un «boom des investissements», à en croire Niels Hoorelbeke, du service de développement des entreprises.

Concrètement, pour l'entreprise, cela signifie «plus de demandes et un public plus large». Depuis le lancement de la fintech, 5.000 utilisateurs ont ouvert un compte. Parmi eux, de nombreux jeunes investisseurs, «entre 25 et 40 ans», qui ont commencé avec les cryptomonnaies et veulent maintenant diversifier leur portefeuille. Mais aussi des experts en investissement ou des amateurs de musique.

Si les courtiers en ligne tendent à se développer, ils ne seraient néanmoins pas un véritable concurrent à la banque traditionnelle. «Les plateformes commerciales sont davantage des détaillants en ligne», explique ainsi Daniel Biever, Head of Investment Desk Private Banking à la banque Raiffeisen Luxembourg. Autrement dit, «vous faites vos achats ici comme vous le faites sur Amazon, sauf que dans ce cas, il s'agit de produits financiers», précise-t-il.

Les clients des banques préfèrent par ailleurs «un conseil professionnel et personnel». A en croire le banquier, les courtiers en ligne seraient eux davantage destinés «au day trading». Des opérations boursières si faciles d'accès qu'on pourrait parler de gamification. Mais un jeu qui pourrait néanmoins comporter des risques pour un certain groupe d'utilisateurs.

