Les banques du pays prêtes à défier la crise

Alors que la menace d'une récession économique se précise, l'Association des banques et banquiers (ABBL) se montre optimiste sur la capacité du système luxembourgeois à résister aux conséquences du marasme financier qui s'annonce.

(ER avec ndp) - Avec l'expansion du coronavirus à travers le monde et plus particulièrement en Europe, la menace d'une récession économique semble inévitable. Et le Luxembourg n'échappe pas à cette crainte. Les banques se retrouvent particulièrement dans l'œil du cyclone.

De plus en plus de décideurs politiques mais aussi les banques centrales européennes mettent en garde contre des éventuelles défaillances du système de crédit en cas de tension dans le secteur bancaire.



La BCE dégaine un plan colossal La Banque centrale européenne a annoncé mercredi soir le déblocage d'une enveloppe de 750 milliards d'euros destinés à des rachats de dette publique et privée pour tenter de contenir les répercussions sur l'économie de la pandémie de coronavirus.

«Notre système bancaire est beaucoup plus robuste que lors de la crise financière de 2008», estime l'ABBL. Les erreurs du passé ont donc été retenues et selon l'association bancaire, «toutes les mesures visant à renforcer les ratios de liquidité et de fonds propres ont renforcé notre système». Autrement dit, les banques sont en mesure de faire face aux nouveaux défis.

L'ABBL rappelle que les différentes institutions gardent un contact régulier avec leurs clients «pour trouver les meilleures solutions en cas de difficultés financières».

«Les intérêts? Chaque banque a sa propre politique»

Comme la plupart des autorités ont demandé à la population d'utiliser au maximum le payement électronique, histoire d'éviter les contacts entre les personnes via le cash, les retraits en espèces ne sont donc pas trop importants. Mais si ces derniers venaient à augmenter, les banques ont «les moyens de remplir leurs obligations».

Enfin concernant les suspensions possibles des intérêts ou des remboursements de prêts, l'ABBL rappelle que «chaque banque adopte sa propre politique en fonction des besoins de sa clientèle».