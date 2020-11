Les banques devront limiter les crédits immobiliers

«La crise va obliger certains à revoir leur ambition»

Six semaines après le début des visites sur le site d'Elmen, 25 des 30 maisons mises en vente ont d'ores et déjà trouvé preneur, indique lundi la SNHBM. Et cet engouement devrait se poursuivre, notamment avec l'arrivée attendue de ménages ne pouvant plus financer leur projet sur le marché privé.