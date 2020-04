Contrairement aux recommandations émises par la CSSF pour les banques et aux préconisations de l'autorité européenne du secteur des assurances, le commissariat aux assurances a choisi de permettre aux acteurs présents au Grand-Duché de rémunérer leurs actionnaires.

Les assurances autorisées à verser des dividendes

Jean-Michel HENNEBERT

(Jmh) - Face à la même situation, les différents acteurs de la Place adoptent deux attitudes différentes. Si la CSSF a officiellement recommandé aux banques, début avril, de ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires afin de garantir des liquidités, le commissariat aux assurances (CAA) opte pour une stratégie inverse. Une décision qui va à contre-courant des directives publiées par l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP). Celle-ci demande expressément aux acteurs du secteur de conserver leurs fonds propres afin de «pouvoir protéger les assurés et absorber les pertes potentielles».

Interrogé par nos confrères de LuxTimes, Claude Wirion, président du comité de direction du commissariat aux assurances, confirme que «le CAA n'a pas l'intention de publier une recommandation faisant écho à celle de l'AEAPP» et qu'«une telle démarche n'est pas envisagée actuellement». Un choix que le représentant de l'autorité de surveillance du secteur des assurances n'a pas souhaité détaillé, profitant ainsi de la liberté offerte à chaque régulateur national quant aux recommandations émises par l'autorité européenne.

Un impact limité toutefois

Si les résultats du premier trimestre 2020 du secteur sont attendus à la fin du mois, Claude Wirion n'a pas non plus souhaité évoquer l'impact de la pandémie. Des conséquences notamment sur les compagnies d'assurance-vie qui constituent l'essentiel de l'activité au Grand-Duché et, potentiellement, seront plus exposées au vu de leur plus large porte-feuille d'investissements que leurs homologues de l'assurance non vie. A noter toutefois que la décision du CAA pourrait cependant avoir un impact limité puisque certains grands acteurs du secteur (tels que AEGON, Aviva PLC ou Hiscox) ont d'ores et déjà annoncé qu'ils renonçaient à verser des dividendes à leurs actionnaires ou à effectuer des rachats d'action le temps de la crise.

