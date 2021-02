La sortie de crise tardant, l'enquête de la Chambre des métiers auprès de ses adhérents montre que l'optimisme n'est pas d'actualité en ce début d'année. D'où un appel du pied à l'Etat à maintenir (et même accentuer) ses aides.

Les artisans commencent l'année avec le blues

Patrick JACQUEMOT

Si l'enquête de conjoncture de la Chambre des métiers est un bon baromètre pour le secteur artisanal, alors disons que les derniers résultats ne montrent pas d'éclaircie en vue. Ainsi pour 87% des chefs d’entreprise artisanale interrogés, le 1er trimestre 2021 se traduira (au mieux) par «une stabilisation à bas niveau» de l'activité, voire une nouvelle baisse de l’activité. Humeur maussade donc pour ce secteur qui emploie plus de 90.000 salariés au Grand-Duché.

L'Union étend l'assouplissement des aides d'Etat Jusqu'au 31 décembre, les pays de l'Union européenne sont autorisés à soutenir avec des fonds publics les entreprises souffrant des conséquences de la pandémie de coronavirus.

Il est vrai que les ultimes semaines de 2020 n'ont pas été simples dans de nombreux secteurs. Trois domaines étant particulièrement exposés : «Mode (santé et hygiène), Alimentation et Communication. Et chacun pour des motifs divers. Accès limité aux commerces (essentiels ou non, avec jauge revue à la baisse), fermeture des salons de consommation jusqu’au 21 février au moins, disparition de toute activité liée à de l’événementiel (et donc des services traiteur) ou recours massif au télétravail pénalisant par exemple les métiers de l'alimentation.

Même la construction, qui semblait épargnée jusqu'alors, commence à s’essouffler. D’après le STATEC, la production de la construction aurait baissé d’environ -9% sur les 11 premiers mois de 2020. Et le dernier trimestre a été compliqué; l’activité des entreprises étant «gênée par la mise en quarantaine, la maladie et l’isolement des salariés infectés par le virus, de même que par la perte de productivité estimée à 10%, générée par l’implémentation des mesures sanitaires».

Vacciner aussi vite que possible Un mois après le début de la campagne de vaccination, la Chambre des métiers pousse le gouvernement à accélérer le mouvement autant que possible. Pas question de stocker les vaccins, il faut les distribuer le plus vite et le plus largement possible, sans critère de métiers toutefois. «C'est important qu'un maximum de personnes dans la population générale soient ainsi protégées. D'abord parce que nous sommes un secteur où le télétravail n'est guère possible pour ceux qui sont employés sur des chantiers ou en ateliers, et parce que cette main-d'oeuvre doit être moins exposée à des risques d'infection mais aussi de mises à l'isolement. Car ces retraits pénalisent directement notre activité», indique-t-on à la Chambre des métiers.

Du secours, incontestablement, les chefs d'entreprise du secteur artisanal en ont reçu de la part de l'Etat. Mais l'organisation présidée par Tom Oberweiss estime qu'il en faut plus et selon d'autres modes. Ainsi, la Chambre des métiers préconise «une révision rapide des critères d’éligibilité ainsi que des méthodes de calcul des aides covid19 en vigueur».

Commerce et artisanat attendent plus que le rebond Surtout de la prévisibilité dans les décisions du gouvernement. Michel Reckinger, président de la Fédération des artisans (et nouveau «patron des patrons» à la tête de l'UEL) et Tom Oberweis, président de la Chambre des métiers relaient les espoirs de leur secteur.

Et si elle salue la mise en oeuvre d'une nouvelle indemnité d'urgence pour les indépendants, ses représentants estiment que le gouvernement et les députés doivent maintenant passer à une nouvelle étape pour secourir ces entrepreneurs maintenant et aussi lors de prochaines crises éventuelles. Les artisans souhaitant que soit votée au plus vite la mise en place d'un «revenu de remplacement durable» pour les indépendants en cas de crise.

