Les amendes pleuvent sur Amazon et Google

(Bloomberg) - Google multiplie les sanctions ces derniers temps. Après une sanction record infligée par l'Union européenne, voilà maintenant l'agence française de protection des données qui pénalise le géant du web : 100 millions d'euros de pénalité pour la façon dont l'entreprise gère les cookies sur son moteur de recherche.



La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a également infligé une amende de 35 millions d'euros au géant du shopping en ligne Amazon.com pour avoir placé des cookies (dispositifs de suivi) sur les ordinateurs des utilisateurs sans leur consentement. Les deux sociétés ont reçu un ultimatum de trois mois pour modifier les informations qu'elles captent sur leurs utilisateurs, au risque de s'exposer à des amendes quotidiennes supplémentaires de 100.000 €/jour .

La sanction infligée à Google est deux fois plus élevée que la sanction la plus élevée de la CNIL à ce jour. C'était alors Alphabet Inc qui avait fait les frais de ses entorses aux règles informatiques. La société fait également l'objet d'un examen attentif de la part de la Commission européenne, qui a infligé une amende de plus de 8,2 milliards d'euros dans trois procédures antitrust.

«Nous nous conformons pleinement à la loi»

Amazon a toutefois déclaré ne pas être d'accord avec les conclusions de l'autorité française. «Nous mettons continuellement à jour nos pratiques de confidentialité pour nous assurer que nous répondons aux besoins et attentes en constante évolution des clients et des régulateurs, et que nous sommes en totale conformité avec toutes les lois applicables dans chaque pays dans lequel nous opérons», a déclaré la société.

De son côté, la CNIL a indiqué que ses recherches avaient démontré qu'en raison d'une série de modifications apportées par Google depuis septembre, les cookies ciblant les utilisateurs à des fins publicitaires ne sont plus automatiquement placés sur les ordinateurs des utilisateurs lorsqu'ils visitent google.fr. Google ne fournit pas suffisamment d'informations sur les raisons et la manière dont les cookies sont utilisés, selon l'autorité.

Pour les visiteurs du site français d'Amazon, cliquer sur une publicité entraîne une utilisation immédiate des cookies sans que l'internaute en ait été tenu informé.

Les pouvoirs des autorités de protection des données de l'UE ont considérablement augmenté depuis l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE en mai 2018. Pour la première fois, la loi autorise les régulateurs à infliger des amendes pouvant atteindre 4% des ventes annuelles mondiales d' une entreprise.

