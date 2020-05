Décidément, la possibilité pour l'employeur de solliciter un allongement de la durée du temps de travail de ses employés ne cesse d'avancer et reculer. Cette fois, le dispositif s'éloigne de certaines professions à la demande des syndicats.

Les 60 heures/semaine limitées à 13 secteurs

Patrick JACQUEMOT Décidément, la possibilité pour l'employeur de solliciter un allongement de la durée du temps de travail de ses employés ne cesse d'avancer et reculer. Cette fois, le dispositif s'éloigne de certaines professions à la demande des syndicats.

Un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté. Le gouvernement suivrait-il la cadence de la procession d'Echternach quand il s'agit d'allonger la durée de temps de travail. Tout le laisse croire sur la question des 60h/semaine. Une mesure qui, discrètement, avait vu son champ d'action s'élargir et qui vient -après protestations syndicales- d'être réduite à quelques domaines d'activité. A l'image de ce qui avait été décidé fin mars alors que la crise épidémique menaçait de décimer la population active.

Vendredi 15 mai, le conseil de gouvernement a donc choisi de retirer certains des secteurs en quasi-catimini le 11 mai, il avait autorisé à pouvoir travailler 12 heures par jour à raison de cinq jours par semaine. Exit certaines activités commerciales et artisanales, qui figuraient dans la liste initiale ou celle élargie. Ne sont plus concernés que 13 secteurs jugés essentiels à la bonne marche du pays. Les métiers de la construction (principal point de friction avec les syndicats), les opticiens, les activités de pressing, les enseignes de bricolage ou jardinage sortant, comme par magie, de ce dispositif sur lequel le ministre socialiste Dan Kersch n'a dit mot ces dernières semaines.

Qui figure parmi les secteurs essentiels Seules les sociétés établies dans les domaines d'activité suivants peuvent solliciter une dérogation pour faire travailler leurs salariés 60 heures par semaine (au lieu de 40):

- gardiennage, sécurité, transports de fonds et nettoyage

- le secteur de l’alimentation

- services publics nécessaires au bon fonctionnement de l’État

- le secteur de la santé et des soins, y compris les activités hospitalières et les laboratoires d’analyses médicales

- la production et la distribution d’énergie et de produits pétroliers

- la production et la distribution de l’eau

- la collecte et le traitement des eaux usées

- l’enlèvement et la gestion des déchets

- les transports publics

- les services de transport, de transbordement et d’expédition de marchandises et de fret

- les systèmes d’échange, de paiement et de règlements des instruments

- les services postaux et de télécommunication

- les activités essentielles liées au fonctionnement du secteur financier et du secteur de l’assurance et de la réassurance.

A la veille de rencontrer à nouveau le Premier ministre, Xavier Bettel (DP) pour évoquer les mesures d'après-crise, l'OGBL se satisfait à moitié de cette mise au point. Le syndicat, rejoint par le LCGB, avait fait connaitre sa colère au chef de gouvernement vendredi au cours d'une réunion ardemment réclamée.

Cependant, l'organisation présidée par Nora Back s'interroge encore sur la chorégraphie du gouvernement dans ce dossier. Et sur le maintien de cette mesure d'exception. «Il ne faut pas perdre de vue que les salariés des entreprises concernées travaillent depuis fin mars à des cadences élevées et jusqu’à l’épuisement, sans pouvoir utiliser le temps de repos nécessaire normalement dû. Avec la prolongation de la dérogation aux heures maximales jusqu’à la fin de l’état de crise (NDLR: 24 juin), cette situation pourra donc perdurer pendant près de trois mois. Il est à craindre que cela pourra aussi avoir des conséquences négatives pour la santé et la sécurité des salariés concernés.»

Pas d'accord pour supprimer le congé collectif Alors que le secteur de la construction a été le premier à reprendre son activité, syndicats et patronat devaient discuter de la possible annulation du repos obligatoire de cet été 2020. Pour l'heure, c'est niet.

Il est à noter que le gouvernement n’a pas reconduit la possibilité prévue pour les secteurs «essentiels» de refuser tout congé et même d’annuler des congés déjà accordés, et cela malgré des pressions patronales réclamant le maintien de cette disposition. «Les salariés de ces secteurs peuvent donc de nouveau prendre leur congé selon les règles normales prévues par le Code du travail», insiste l'OGBL.

