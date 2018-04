Parmi les axes de croissance de la SES, le wifi en avion est peut-être le plus prometteur. Petit à petit, le satellite s'impose. Haut débit et streaming tirent un marché estimé à plus de 130 milliards de dollars en 2035.

Le wifi en avion, marché qui décolle

Thierry LABRO

Aujourd'hui, les milliards de passagers aériens doivent souscrire à une offre de leur compagnie aérienne s'ils veulent poursuivre leurs conversations sur leurs applications de messagerie ou regarder des vidéos sur YouTube ou Netflix dans l'appareil.

Et chaque compagnie a son offre.

Par exemple, la Lufthansa facture de 3 à 12 euros sur les vols courts en fonction du débit et de 9 à 17 euros sur les vols longs courriers; Air France de 5 à 30 euros pour des volumes de données; et American Airlines de 12 dollars les deux heures à 49,95 dollars pour le WiFi mensuel illimité.

Huit compagnies (Emirates, JetBlue, Norwegian, Turkish Airlines, Air China, Philippine Airlines, Hong Kong Airlines et Nok Air) offrent cet accès gratuitement à leurs clients pour les fidéliser dans une concurrence toujours plus forte.

Des consommateurs prêts à payer

Selon l'étude de référence, menée par la London School of economics, le passager qui paie en moyenne 0,23 euro paiera 2,82 euros en 2028 et 4 euros en 2035. Mieux même, dit la LSE: un passager de 18 à 51 ans sur deux veut avoir de la connectivité dans les airs et serait prêt à payer 10 dollars pour trois heures, 20 dollars pour cinq heures et 25 dollars maximum au-delà.

Et les «millennials» – nés avec internet – sont 85 % à passer plus de 15 heures par semaine le nez collé à leur smartphone, ce qui ne devrait pas diminuer lorsqu'ils prennent l'avion.

Selon la LSE, le marché atteindra 130 milliards de dollars en 2035.

Et il n'est possible d'avoir du WiFi en avion que de deux manières: soit par le sol, des antennes au sol envoient et reçoivent des paquets de données vers l'avion; soit l'avion communique avec un satellite qui transmet au sol. Longtemps, les antennes au sol ne garantissaient pas une bonne tenue du WiFi alors que la solution satellitaire, surtout avec les satellites à moyenne et hausse orbite comme la SES, est fiable mais plus chère.

Un avion sur deux utilise déjà la technologie de la SES

Le satellite s'impose logiquement mais deux stratégies s'affrontent: posséder un satellite et délivrer le service de bout en bout ou louer des capacités chez des opérateurs.

Lundi, Inmarsat, qui exploite onze satellites, dont le S-band de Thales lancé fin juin et opérationnel depuis septembre, a annoncé offrir un nouveau service internet en Europe avec l'aide de la Deutsche Telekom et de Nokia.

Le EAN (pour European Aviation Network) associe le satellite à 300 stations de base dans trente pays européens.

La British Airways devrait être la première à pouvoir proposer du WiFi à 75 Mbits par seconde mais International Airlines Group (IAG), qui regroupe aussi Iberia, Aer Lingus et Vueling, avait annoncé vouloir équiper 90 % de ses avions dès 2019.

Après une première tentative entre 2000 et 2006 avec le «Connected by Boeing», la SES a finalement quitté la joint-venture Solaris Mobile avec Intelsat il y a plus de dix ans. Aujourd'hui, la société luxembourgeoise travaille déjà avec les quatre fournisseurs majeurs de solution au secteur aéronautique (Thales, Panasonic, Gogo et GEE), qui commercialisent ses solutions technologiques auprès des compagnies aériennes, et attend beaucoup non seulement des satellites SES 12 et SES 17 mais aussi des satellites O3B pour fournir jusqu'à 2 Gbits par seconde.

Gogo, le rapport très critique avec Inmarsat

Selon le rapport annuel, 50 % des avions connectés utilisent à un moment donnée la technologie SES. Lundi, en même temps qu'Inmarsat, la SES annonçait un accord avec la Russe STECCOM pour fournir de la connectivité en vol en Europe centrale.

En février, le dernier deal avec Gogo évoquait le chiffre de 200 avions de plus connectés grâce au satellite SES 15 et en janvier, Global Eagle avait annoncé réserver des capacités en bande Ku de SES 15 pour faire face à ses besoins aux Etats-Unis.

L'avantage de la SES, c'est probablement le directeur commercial de l'américain GoGo, Jon Cobin, qui en parle le mieux dans une note d'analyse. Pour lui, louer des capacités à la SES permet de ne pas s'exposer aux risques et de faire évoluer ses capacités en fonction des besoins des compagnies aériennes. Inmarsat en prend pour son grade sur ses options stratégiques.

Ce qui présage d'un bon morceau du «gâteau du ciel» pour qui aura, en 2021, la technologie la plus homogène et complète au monde.