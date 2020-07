Les salariés en télétravail prestent, en moyenne, quatre heures de plus par semaine que leurs collègues. Une activité supplémentaire qui empiète sur les soirées et les week-ends, révèle la dernière étude du Statec.

Le télétravail rallonge les journées

Patrick JACQUEMOT

Ah, le télétravail... Il est de toutes les discussions actuelles. Et si les vertus de ce mode d'organisation ont fait leurs preuves durant les mois de confinement, cette forme connait aussi quelques points noirs. Certains employés travaillant à distance ont, notamment, pu constater que travailler depuis chez soi pouvait engendrer divers troubles de santé. S'appuyant sur deux études, menées en 2019 et en pleine crise covid, le Statec a, lui, mis au jour d'autres effets insidieux. A commencer par un allongement du temps effectivement travaillé devant son ordinateur.

Des données qu'ils ont pu collecter (uniquement auprès de salariés résidents, faut-il préciser), les statisticiens notent ainsi que la durée prestée par les télétravailleurs contraints ou volontaires ajoute quatre heures de plus aux missions hebdomadaires. Heures pas forcément comptabilisées en heures supplémentaires d'ailleurs. Selon le Statec, 55% des télétravailleurs restent d'ailleurs actifs le soir, alors que la proportion n'est que de 33% pour les salariés en présentiel dans leur société.

Le différentiel est aussi notable sur le temps passé en activité professionnelle les samedis et dimanches. Là encore, les télétravailleurs ont tendance à plus mordre sur leur week-end pour continuer à œuvrer que la moyenne de leurs collègues au bureau. Un écart de plus de 10% est ainsi constaté.

Par ailleurs, les défenseurs du télétravail ont paré cette organisation de bien des qualités: réduction du temps de trajet maison-bureau, meilleure concentration possible, plus grande liberté d'organiser son temps, conciliation plus aisée entre vie professionnelle et vie privée, etc. Seulement, à y regarder de près, les analystes du Statec remarquent que près d'un télétravailleur luxembourgeois sur cinq ne trouve pas son compte dans cette formule. 18% se disant "insatisfaits" et 3% "pas du tout satisfaits".

L'enquête menée en 2019 (avant le confinement) révélait même que le degré de satisfaction au travail des personnels était identique, télétravailleurs ou non. En fait, le niveau de satisfaction tenait beaucoup à la durée du travail à distance effectuée. Plus celle-ci était longue, moins les personnes interrogées ne semblaient en tirer bénéfice. Et le Statec d'indiquer que les personnes passant plus de deux jours par semaine en télétravail sont moins satisfaites (76%) que les salariés exclusivement employés dans leurs locaux habituels (82%).

De quoi là encore tempérer les ardeurs des pro-télétravail à tout crin. Car au-delà de 16 heures par semaine, le télétravail dégrade la satisfaction de celui qui le pratique. Sans doute, l'expérience de ce dernier trimestre viendra-t-elle quelque peu réévaluer cette nuance. Ainsi, des études plus récentes, indiquent que 55% des télétravailleurs durant la période de pandémie ont trouvé l'expérience "positive", 30% "neutre". Pour 1 télétravailleur sur 7 cependant, cette organisation reste jugée "négative". Un sentiment à prendre en compte alors que le bien-être au travail fait partie des critères désormais essentiels pour attirer ou conserver ses employés.



Motifs d'insatisfactions Dernièrement, la "patronne" de la Fedil (Fédération des industries du Luxembourg) soulignait combien ses membres étaient prêts à privilégier un peu plus le télétravail dans leur organisation future. Mais, sagement, Michèle Detaille reconnaissait aussi que la formule ne saurait s'adapter à tous les profils de salariés. Certains réclamant plus d'encadrement direct que d'autres plus autonomes.

Parmi les reproches les plus fréquents, on trouve : une communication et une collaboration plus compliquées à distance, un contrôle plus pesant sur l'activité du télésalarié, limites floues entre vies privée et professionnelle.



