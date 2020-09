Le Conseil économique et social a livré mardi son avis sur le statut à accorder à l'avenir au travail à domicile. Pour les experts du CES, «un règlement doit accompagner ce mouvement de manière constructive pour les salariés concernés».

«Le télétravail doit rester une option»

Le Conseil économique et social a livré mardi son avis sur le statut à accorder à l'avenir au travail à domicile. Pour les experts du CES, «un règlement doit accompagner ce mouvement de manière constructive pour les salariés concernés».

(JFC, avec Nadia Di Pillo) - Si la crise sanitaire a incité les employeurs à généraliser de plus en plus le travail à domicile depuis six mois, il n'en demeure pas moins qu'aucun cadre légal strictement lié au télétravail n'existe au Luxembourg. Selon le Conseil économique et social (CES), «il est urgent de revoir l'accord-cadre signé en 2006 - et renouvelé en 2011 et 2015 - entre l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) cet les syndicats OGBL et LCGB». Dans un rapport dédié à cette thématique brûlante et publié mardi, l'organe consultatif du gouvernement défend le principe selon lequel le télétravail doit continuer à se pratiquer sur une base volontaire.

«L'introduction du télétravail nécessite un accord bilatéral entre l'employeur et le salarié sur une double base volontaire», écrit en effet le CES dans son rapport. «Cet accord entre les parties doit s'appliquer à la fois à la transition vers le télétravail, mais aussi au retour au modèle de travail traditionnel dans l'entreprise».

Le CES part du principe qu'à l'avenir, de plus en plus de salariés souhaiteront travailler à domicile. Parallèlement, le nombre d'employeurs qui proposent du télétravail est également en augmentation. «Il n'est donc pas nécessaire de forcer la voie au télétravail, mais le règlement doit accompagner ce mouvement de manière constructive pour les professions et les salariés concernés», estime l'institution consultative.

Dans son avis, le CES propose une définition précise du télétravail, ainsi qu'un champ d'application plus large que celui en vigueur jusqu'à présent. Selon le lui, deux catégories de télétravail doivent être réglementées: «le travail à domicile plutôt récurrent» et «le télétravail plutôt occasionnel ou spontané» - la réglementation actuelle ne prévoyant que l'utilisation régulière du «home office». Les partenaires sociaux sont arrivés à la conclusion que le travail à domicile est considéré comme «occasionnel» s'il est effectué pour «faire face à des événements imprévus» ou s'il représente en moyenne moins de 10% du temps de travail annuel normal du travailleur à domicile.

Jean-Jacques Rommes, le président du CES souligne l'importance de concilier la santé et la sécurité au travail avec le respect de la vie privée des travailleurs à domicile. «Nous pensons qu'il faut limiter l'ingérence des entreprises dans la vie privée des travailleurs en supprimant les points pertinents du règlement actuel, qui prévoient, entre autres, qu'un employeur peut avoir accès au lieu de télétravail». Dans le cas des 200.000 travailleurs frontaliers, les représentants du CES souhaitent que la limite de tolérance soit portée à 55 jours par an dans les trois pays voisins.

Selon Christophe Knebeler du syndicat LCGB et rapporteur du groupe de travail, «50% des emplois au Luxembourg sont adaptés au télétravail». Contrairement à une opinion répandue, le travail à domicile ne contribue pas de manière significative à soulager l'environnement. «Le trafic n'est pas réduit de manière drastique, mais les trajets sont déplacés. L'avantage du travail à domicile va donc davantage dans le sens du bien-être des employés que dans celui de la protection de l'environnement», ajoute-t-il.

Et le rapport du CES de conclure que «la bonne nouvelle est que tous les partenaires sociaux sont d'accord sur ce que nous voulons réaliser. Suite à notre avis, nous avons donc joint une proposition de texte qui pourrait remplacer l'accord actuel».

