Pour 43% des salariés passés au home-office, l'expérience s'est traduite par l'usage (et donc une meilleure maîtrise) de nouveaux logiciels. Une étude du LISER a pu quantifier cette montée en compétence.

Le télétravail a amélioré nos compétences digitales

Patrick JACQUEMOT

Le recours au télétravail reste à privilégier. L'heure n'est (toujours) pas au retour au bureau, et l'expérience du travail à distance a encore certainement de beaux jours devant elle. Et s'il faudra sans doute se pencher sur bienfaits et méfaits de cette forme d'organisation, le LISER a choisi lui de se pencher sur son influence sur la maîtrise des outils digitaux pour les salariés concernés. Là, incontestablement, il y a du mieux.

Il est vrai que pour nombre d'employés il a fallu vite s'adapter après avoir été lancés dans le bain du télétravail pour la première fois au printemps 2019. Les chercheurs du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research ont ainsi déterminé, qu'en moyenne, les télétravailleurs ont utilisé un peu plus de 4 types d’outils digitaux. Principaux bénéficiaires : outils de visioconférence, messagerie instantanée et outils collaboratifs de partage de documents ou de gestion des flux de travail (de type groupware ou workflow).

Sans surprise, analysent les économistes Laetitia Hauret et Ludivine Martin, «ce sont les outils visant à pallier l’absence de relations en face à face qui ont vu leur part d’utilisateur augmenter». Ainsi, 88% des télétravailleurs ont utilisé des outils de visioconférence et 81% des outils de messagerie instantanée. Des proportions bien plus importantes que dans l'activité ordinaire d'avant les premières mesures de confinement promulgués en mars 2020.

Et si aujourd'hui ces pratiques sont passées dans les mœurs professionnelles, les réponses recueillis auprès de 438 salariés démontrent que pour deux télétravailleurs sur cinq (43% précisément), il s'agissait là d'une découverte. Parmi les télétravailleurs ayant expérimenté ces outils numériques inédits, 50% ont eu recours à la visioconférence, par exemple, alors qu’ils ne le faisaient pas avant, 40% ont pris la main sur des outils de gestion des flux de travail (de type workflow) et 37% emploient maintenant une messagerie instantanée alors que la fonction leur était encore inconnue voilà quelques mois.

La mise en lumière de ces «découvertes» des digital-tools n'a rien d'étonnant si l'on se rappelle qu'au printemps dernier 83% des personnes passées en télétravail faisaient leurs premiers pas dans le travail à distance, en dehors du bureau, loin des collègues. Le Statec avait quantifié à 69% la part globale des salariés du Luxembourg qui avait dû se plier au télétravail.

Si l'expérience du home-office a bouleversé la vie des entreprises et des salariés et nécessité une adaptation du cadre légal, elle s'est avérée être aussi une formidable opportunité de formation. Une formation, sur le tas ou encadrée, mais qui au final a porté ses fruits puisque 30% des télétravailleurs estiment que leurs compétences digitales se sont accrues pendant le confinement. Seuls 2% des personnes sondées estimant avoir vu leurs compétences digitales régresser.

Si, hier encore, les recruteurs peinaient à trouver des profils avec des compétences numériques, la crise sanitaire aura peut-être fait évoluer la donne. La maîtrise des outils digitaux étant la deuxième «hard skills» parmi les qualités recherchées dans les offres d'emploi au Grand-Duché.





