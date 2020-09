Le taux fixe gagne les faveurs des acheteurs

Les taux d'intérêt particulièrement bas poussent nombre de futurs propriétaires à repousser les offres de crédit à taux variable. Un changement d'attitude qui pousse le secteur bancaire à s'adapter.

(pj avec Zuzanna Reda-Jakima) Un taux d'intérêt bas, des mensualités bloquées pour un délai pouvant aller jusqu'à trente ans : voilà l'aubaine du moment saisie par nombre de particuliers. Ainsi, le taux fixe revient-il en odeur de sainteté parmi les acheteurs de bien immobilier, après avoir été repoussé pendant des années. Et la pandémie de covid-19 pourrait encore stimuler l'intérêt pour ce type de prêts.

En effet, face aux incertitudes, la formule peut apparaître comme rassurante. Même s'ils sont plus chers en cas de remboursement anticipés des mensualités, ces prêts à taux fixe supplantent les prêts hypothécaires à taux variable. «Je m'attends même à ce que les clients aient une préférence encore plus marquée pour ces prêts à taux fixe», ne cache pas Marc Geib, responsable des services bancaires aux entreprises chez ING Luxembourg.

L'appétit pour les taux fixes n'est pour autant pas uniquement lié au niveau plancher des taux de remboursement. «En prenant ce type de crédit, les clients paient pour la sécurité [des versements fixes]», poursuit Marc Geib. Et Yves Biewer, membre du comité exécutif de la Banque Raiffeisen de poursuivre : «Les taux flottants sont généralement une option moins coûteuse, mais signifient aussi une fluctuation du remboursement pour le client». Un pari avec son lot d'incertitudes donc.

A contrario le crédit à taux fixe détermine l'intérêt d'un prêt dès le début de la période de prêt. De fait, l'emprunteur connait le montant exact de ce qu'il devra payer à la banque chaque mois. Les fluctuations des taux d'intérêt (définies par les banques centrales) n'affectent donc pas le niveau des versements. C'est évidemment un avantage lorsque les taux augmentent après la signature d'un prêt. Or, cela n'a pas été le cas ces dernières années, les autorités monétaires ayant baissé les taux dans l'espoir de relancer l'inflation et de relancer l'économie.

Ne pas prendre de risque

Pour l'heure, rien ne dit que les taux d'intérêt vont reprendre dans les mois à venir. Mais même en gardant cette perspective à l'esprit, les acheteurs de maisons au Luxembourg optent pour la sécurité plutôt qu'un coût moindre. Et la tendance a débuté depuis une dizaine d'années, note la Banque centrale du Luxembourg. Au cours des derniers mois, les nouveaux prêts à taux fixe ont même été nettement plus nombreux que ceux à taux variable. «Aujourd'hui, plus de 70% de nos nouveaux prêts sont à taux fixe ou révisable [taux fixe soumis à des révisions périodiques]. Il y a dix ans, quelque 80% étaient variables», indique-t-on côté Raiffeisen.

Ainsi, il y a quelques années, personne ne remettait en cause les taux fixes sur 20 ans, qui se situaient autour de 5%. «Les conditions du marché ont changé entre-temps, et pour un prêt similaire, on paierait désormais moins de 2%, analyse Yves Biewer. Mais c'est le prix à payer pour ne pas prendre le risque.»

Par contre, il ne faut pas négliger les pénalités pour le remboursement anticipé d'un prêt contracté à taux fixe. Ces pénalités sont calculées comme la différence entre les frais de refinancement qu'une banque a encourus au début du prêt hypothécaire et les conditions du marché au moment du remboursement anticipé. Toutefois, la loi de 2016 sur le crédit à la consommation protège les acheteurs de logement, en indiquant que ces frais ne peuvent pas dépasser l'équivalent de six mois de paiement d'intérêts.

Dans le même temps, la loi de 2016 plafonne aussi l'éligibilité au prêt hypothécaire à 450.000 euros. Pour ce montant, que peut-on espérer acheter? Un petit studio en périphérie, rien de plus. «Il est clair que ce plafond est trop bas pour de nombreux acheteurs au Luxembourg», analyse Julien Licheron, économiste à l'Institut luxembourgeois de recherche socio-économique. (Liser). Mais il est clair que de moins en moins les banques ne se montrent inflexibles sur le montant des pénalités à faire payer à leurs clients. En tout cas si elles souhaitent le conserver à moyen terme...

Si elles se montrent enclines à négocier les pénalités, c'est aussi parce que les banques ont plus à gagner dans les emprunts accordés que sur les dépôts. Cette fois, les taux bas de l'épargne les encouragent à prêter de l'argent et à compter sur l'usure pour faire des bénéfices. Cela fait donc des prêts hypothécaires un produit clé que beaucoup s'efforcent de vendre. Et dans le domaine, la concurrence est farouche. «Les négociations sont souvent à un niveau très avancé, se concentrant sur les mécanismes ou les formules financières», témoigne d'ailleurs Marc Geib. Un nombre croissant de clients sachant également qu'ils peuvent choisir de passer d'un prêt flottant à un autre.

