Le taux de chômage dans la zone euro se maintient à son plus bas niveau historique, selon les données d'Eurostat publiées ce mercredi.

Le taux de chômage en zone euro stable à 6,6%

(AFP) - D'abord annoncé à 6,5% en octobre et novembre, le taux de chômage a été revu en hausse de 0,1 point sur ces deux mois. L'indicateur reste au plus bas depuis que l'office européen des statistiques a commencé à compiler cette série en avril 1998.

L'économie européenne ralentit mais échappe à la récession L'activité économique européenne semble bien résister aux conséquences négatives de la guerre en Ukraine. Elle profite notamment de la baisse de l'inflation depuis novembre.

Sur un an, en décembre 2021, il était en baisse de 0,4 point grâce à la reprise économique post-Covid.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage s'est élevé à 6,1%, stable depuis septembre, également à un niveau record.

Si le net ralentissement de la croissance, provoqué par la guerre en Ukraine, et la flambée de l'inflation assombrissent les perspectives des mois à venir, ces indicateurs ne se reflètent pas encore dans les chiffres de l'emploi.

Une croissance très faible en 2023

L'économie européenne a mieux résisté que prévu l'an dernier aux conséquences du conflit, échappant à une récession au dernier trimestre, mais la croissance s'annonce très faible en 2023.

Quelque 13,15 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE en décembre au sein des vingt-sept Etats membres, dont 11,05 millions parmi les vingt pays partageant la monnaie unique -les chiffres sont calculés en intégrant la Croatie qui a rejoint la zone euro au 1er janvier.

Un taux stable au Luxembourg, en progression en France

Le taux de chômage a légèrement progressé en France, à 7,1% (+0,1 point par rapport à novembre). Il a légèrement reculé en Allemagne, à 2,9% (-0,1 point). Au Luxembourg et en Belgique, il reste stable, respectivement à 4,6% et 5,5%.

Outre l'Allemagne, les taux les plus bas de l'UE ont été enregistrés en République tchèque (2,3%) et en Pologne (2,9%). Les plus élevés ont été relevés en Espagne (13,1%) et en Grèce (11,6%).