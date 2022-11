Le taux en septembre dernier était à 6,6%. Il n'y a jamais eu aussi peu de chômeurs dans la zone euro depuis l'introduction de la monnaie unique.

En légère hausse au Luxembourg

Le taux de chômage de la zone euro tombe à un niveau record

Le taux de chômage est tombé à un niveau historiquement bas dans la zone euro. En septembre dernier, ce taux a baissé de 0,1% par rapport à août, pour atteindre 6,6%, selon les chiffres publiés ce jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. C'est du jamais-vu depuis l'introduction de la monnaie unique. Le taux de chômage de l'Union européenne, lui, est tombé à 6% en septembre.

Un chômage stable mais des inscriptions en hausse Le taux de chômage pour le mois écoulé, corrigé des variations saisonnières, calculé par le Statec, est de 4,8% et est identique au mois dernier.

Depuis l'an dernier, le chômage dans la zone monétaire commune a considérablement diminué. En septembre 2021, ce taux était encore de 7,3 %. Faut-il le rappeler, en 2021, l'économie était encore lourdement impactée par les mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie de covid-19.

En septembre, près de 11 millions de personnes étaient au chômage dans la zone euro. C'est 66.000 de moins que le mois précédent et 1,07 million de moins qu'un an plus tôt.

Un taux de 12,7% en Espagne

Des 19 pays de la zone euro, l'Espagne continue d'avoir le taux de chômage le plus élevé. Il atteint 12,7 %. Parmi les taux les plus bas, on retrouve ceux de l'Allemagne et de Malte, à 3,0 %.

Au Luxembourg, le chômage s'est établi à 4,5% en septembre, soit une légère hausse par rapport aux 4,4% du mois d'août. Mais le chômage désaisonnalisé des jeunes (moins de 25 ans) au Grand-Duché est de 17,3%, supérieur donc à la moyenne de la zone euro (14,6%).

Les données d'Eurostat sur le marché du travail sont basées sur des indicateurs de l'Organisation internationale du travail (OIT).

