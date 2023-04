Le taux d'intérêt variable continue également d'augmenter, mais dans une moindre mesure. En un an, les taux d'intérêt fixes et variables ont progressé de plus de 2%.

Le taux d'intérêt fixe a bondi à 3,77% en février

Mélodie MOUZON Le taux d'intérêt variable continue également d'augmenter, mais dans une moindre mesure. En un an, les taux d'intérêt fixes et variables ont progressé de plus de 2%.

Après une hausse ininterrompue durant des mois, les prix de l'immobilier affichent pour ce premier trimestre 2023 une tendance baissière, comme l'a annoncé hier la plateforme spécialisée en immobilier atHome.lu.

Ce que la hausse des taux d'intérêt signifie pour les emprunteurs Les banques luxembourgeoises relèvent leurs taux d'intérêt, ce qui a pour conséquence que les paiements échelonnés des prêts en cours augmentent.

Cette bonne nouvelle est cependant quelque peu ternie par le fait que les taux d'intérêt continuent de s'envoler, comme c'est le cas depuis plusieurs mois. La hausse s'est poursuivie en février, rapporte la Banque centrale du Luxembourg (BCL) ce mercredi.

En février, le taux d'intérêt variable a progressé de 2 points, pour atteindre 3,53%, contre 3,51% le mois précédent. Le volume des crédits nouvellement accordés a diminué de 24 millions d'euros par rapport à janvier. En comparaison annuelle, les taux d'intérêt variables ont bondi de 2,21%.

2,26% de progression en un an

Ils restent cependant plus intéressants à l'heure actuelle que les taux fixes, puisque ceux-ci enregistrent une forte progression en février. L'augmentation est de 19 points de base, avec un taux qui s'établit à 3,77% en février, contre 3,58% en janvier. Sur un an, l'évolution à la hausse est de 2,26%. Par contre, le volume mensuel des créances nouvellement accordées entre janvier et février a progressé de 49 millions d'euros.

Davantage de petits crédits ont été contractés durant le mois de février. Le volume des crédits à la consommation a progressé de 23 millions durant cette période, alors que le taux a diminué en février, pour s'établir à 3,82% (contre 4,03% en janvier).

La hausse des taux d'intérêt génère des «situations dramatiques» L'Union luxembourgeoise des consommateurs exige une «transparence totale» de la part des banques sur la hausse constante des taux d'intérêt et la suppression des frais bancaires.

Faut-il s'attendre dans les prochains mois à une baisse substantielle des taux d'intérêt? Probablement pas, puisque la Banque centre européenne (BCE) augmente ses taux régulièrement depuis plusieurs mois pour limiter la hausse générale des prix. D'autres hausses de taux sont d'ores et déjà prévues dans les prochains mois. Le nombre d'acheteurs pouvant accéder au marché de l'immobilier va donc continuer à se restreindre, même si le prix des biens diminue...

