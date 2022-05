Les prix des produits pétroliers et alimentaires continuent d'augmenter, même si la hausse est moins marquée que le mois précédent pour les carburants.

Économie 2 min.

Indice des prix à la consommation

Le taux d'inflation a continué de grimper en avril

La hausse des prix se poursuit. L'éclatement de la guerre en Ukraine fin février n'a fait que renforcer le phénomène. Pour avril, l'indice des prix à la consommation affiche une progression mensuelle de 0,8%. Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix de certains services, en partie déclenchée par l'indexation des salaires début avril et par l'envolée des prix des produits pétroliers.

L'absence de matières premières russes affecte l'industrie Le Luxembourg n'importe pas beaucoup de marchandises de Russie. Pourtant, de nombreuses entreprises souffrent du manque de matières premières.

Avec la flambée des prix, le taux d'inflation poursuit logiquement sa tendance à la hausse. Le taux annuel s'établit à 7% pour le mois d'avril, contre 6,1% le mois précédent. Le taux annuel d'inflation sous-jacent se fixe quant à lui à 4,2%.

Si les prix des carburants et du gasoil de chauffage continuent de progresser, la tendance est cependant moins marquée qu'au mois de mars, où les prix du diesel et de l'essence avaient bondi de 8,2%. Cette hausse se limite à 1,1% pour le mois d'avril. Avec des différences toutefois selon le type de carburant. Tandis que l'essence est restée stable, le diesel a connu une légère augmentation (1,2%) tandis que le mazout de chauffage a grimpé de 5,5%.

L'inflation hors produits pétroliers vient en grande partie de la poussée des prix des services. Ils gagnent 1% en un mois, une des conséquences de l'indexation des salaires déclenchée au 1er avril. Par exemple, le tarif des maisons de retraite et de soins progresse de 2%. Une hausse est également constatée dans le secteur de la restauration (+1,2%) et dans celui de l'assurance habitation (+2,4%).

La viande et les légumes frais plus chers

Mais il n'y a pas que pour faire son plein que la facture s'avère de plus en plus salée. Depuis un an, les prix des produits de l'alimentation ne cessent de grimper. Le passage en caisse pour les courses alimentaires coûte 5,6% plus cher qu'il y un an.

Cette tendance ne faiblit pas, puisque la hausse s'est poursuivie en avril, avec une augmentation de 1,3%. La viande (+2,4%), les légumes frais (+3,7%), les produits laitiers, fromages et œufs (+1,2%) ou encore les graisses et les huiles (+1,4%) sont les produits qui ont le plus pesé sur la tendance.

Bonne nouvelle toutefois: certains produits alimentaires ont vu leurs prix diminuer le mois dernier. C'est le cas notamment du riz (-1,1%), des fruits de mer frais (-1,6%) et du café (-1,3%).

