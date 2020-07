Clôturée le 6 juillet, la première campagne de recrutement d'un nouveau directeur du Commissariat aux assurances est restée lettre morte. Le «gendarme des assureurs» a lancé samedi un second appel à candidatures, qui court quant à lui jusqu'au 7 août.

Le successeur de Claude Wirion se fait désirer

S'agirait-il d'un profil tellement pointu qu'il en est devenu excessivement rare sur le marché de l'emploi? Ou bien la crise du covid-19 joue-t-elle les trouble-fête? Toujours est-il que le Commissariat aux assurances (CAA) reste à ce jour en quête d'un nouveau futur directeur. Contacté, l'organisme n'a pu nous fournir de plus amples éclaircissements sur cette procédure de recrutement supervisée par le ministère des Finances.

En effet, l'annonce faite fin juin lors du départ à la retraite de Claude Wirion, l'actuel président du Conseil de direction avait été suivie d'un premier appel à candidatures supposé se clôturer le 6 juillet. Or, le «gendarme des assureurs» publie dans l'édition de samedi du Luxemburger Wort (p. 43) une nouvelle offre d'emploi pour le poste de directeur/directrice. Cette fois, les dossiers de candidatures sont à envoyer jusqu'au 7 août au plus tard.

Le successeur de Claude Wirion devra exciper d'«au minimum 15 ans d'expérience dans le secteur financier, dont cinq à un niveau managérial». Il devra en outre afficher «une parfaite maîtrise de l'anglais», précise le CAA dans son annonce. Le profil recherché doit aussi «avoir des aptitudes relationnelles», en plus de «disposer du sens des relations publiques pour représenter le CAA (...) vers les pouvoirs publics, les associations professionnelles et de consommateurs ainsi que (...) dans les différentes organisations européennes et internationales dont il est membre».

Pour rappel, Claude Wirion, âgé de 65 ans, a fait valoir ses droits à la retraite. Son mandat arrive à terme à la fin de l'année 2020, après trois décennies passées au sein du Commissariat aux assurances. D'abord, membre de la direction, chargé de la supervision de l'assurance-vie et des fonds de pension luxembourgeois, Wirion avait succédé à Vic Rod en qualité de directeur en 2015.

Le CAA fait office de «gendarme» du secteur des assurances au Luxembourg, qui représente environ 300 sociétés d'assurance et de réassurance, et plus de 8.000 salariés.

