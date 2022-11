Selon les dernières prévisions de l'Institut national de la statistique, les salaires pourraient être indexés trois fois l'année prochaine.

Le Statec table sur trois tranches d'indexation en 2023

Trois tranches d'indexation en 2023. Le scénario semble de plus en plus probable, selon les dernières prévisions du Statec publiées ce lundi. Deux étaient déjà acquises: celle du 1er trimestre 2023 et celle de juillet 2022 qui a été reportée à avril 2023. A ces deux tranches indiciaires vient s'ajouter une troisième à la fin de l'année prochaine, dans deux des trois scénarios élaborés par l'Institut national de la statistique.

Dans le scénario haut, qui prévoit une envolée des prix du Brent, cette troisième tranche d'indexation pourrait même tomber au troisième trimestre 2023. Dans le scénario bas, seules deux indexations tomberaient en 2023.

Le Statec se montre tout de même prudent et estime qu'il est aujourd'hui difficile d'établir des prévisions à l'horizon d'un an, au vu des nombreuses incertitudes actuelles.



Une inflation à 3,4% en 2023

L'institut national de la statistique a par ailleurs revu ses prévisions à la hausse en ce qui concerne l'inflation, suite à la tripartite de septembre dernier. Il fixe le taux pour 2022 à 6,4% et à 3,4% pour 2023. Les augmentations inattendues des prix des carburants et de l'énergie en octobre, qui ont eu une répercussion sur tous les autres prix dont ceux de l'alimentation, et «une dépréciation supposée plus persistante de l'euro vis-à-vis du dollar» font que la pression haussière continue de peser sur l'inflation.

L'Institut national de la statistique souligne que depuis le pic de 7,4% au mois de juin, «l'inflation au Luxembourg s'est stabilisée en dessous de 7%». Ce qui ne doit cependant pas occulter la forte hausse des prix de certains produits, et notamment de l'alimentation. Les prix alimentaires ont connu en octobre «la plus forte progression mensuelle observée depuis 15 ans» (+1,7%). Par rapport à l'an dernier à la même époque, les produits alimentaires ont augmenté de 10,9%.

Les prix alimentaires se sont envolés

Les légumes frais (+5%), le pain et céréales (+2,7%) ainsi que les produits laitiers (+1,9%) sont les denrées qui ont le plus augmenté. Les fruits de mer surgelés (-5,3%) et l'huile d'olive (-1,6%) sont ceux qui ont le plus baissé.

Les prix du diesel et du mazout de chauffage ne sont pas en reste, puisqu'ils «ont fait un saut allant jusqu'à 20 centimes d'euros». Le diesel a pris 7% en un mois, et l'essence 5,1%. Le prix du mazout de chauffage est plus cher de 8,6% et celui du gaz de ville de 13,6%. Les produits pétroliers ont enregistré une hausse de 35,2% par rapport à octobre 2021.

Au niveau mondial, il est désormais certain que l'économie va connaître un ralentissement alors que l'inflation restera élevée l'an prochain. Le taux d'inflation en zone euro a dès lors été revu à la hausse. Ce taux devrait se stabiliser à 8,2% en 2022 et à 6% en 2023.

