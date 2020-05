Le Statec annonce +29% de chômeurs pour 2020

Malgré les mesures gouvernementales, l'emploi va chuter au Luxembourg, envisage l'Institut de statistiques. 15.000 postes pourraient disparaître si chômage partiel et congé pour raisons familiales n'étaient plus d'actualité.

Patrick JACQUEMOT Malgré les mesures gouvernementales, l'emploi va chuter au Luxembourg, envisage l'Institut de statistiques. 15.000 postes pourraient disparaître si chômage partiel et congé pour raisons familiales n'étaient plus d'actualité.

Question optimisme, ce n'est pas du côté du Statec qu'il faut regarder. Dans sa dernière note de conjoncture, l'agence statistique luxembourgeoise pointe du doigt le probable bond du chômage dans les mois à venir. Une tendance déjà amorcée depuis l'apparition du covid-19 au Grand-Duché. Déjà, le taux de chômage a bondi de 5,5% en février à 6,9% en avril. Mais ce n'est qu'un début, alertent les analystes.

Alors qu'en avril le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 20.253 personnes, le Statec ne voit pas la courbe s'inverser dans l'immédiat. Et même au-delà. Ainsi, sur l'année 2020, la hausse du nombre de chômeurs pourrait atteindre +29%, et se prolonger même sur 2021 (+10%). Clairement, la publication de mai indique que «les mesures gouvernementales prises ne vont pas pouvoir absorber le choc dans son entièreté et les conséquences de la pandémie». Pas vraiment le ton employé jusqu'à présent par le ministre du Travail, Dan Kersch (LSAP)...

Le chômage bondit à 20.253 demandeurs d'emploi Avec un taux de chômage à 6,9% de la population active, le Luxembourg subit fortement l'impact de la crise. Mais l'ADEM constate que le phénomène est plus lié aux difficultés à retrouver un emploi qu'à cause de nouvelles inscriptions.

La crise, le Statec en perçoit l'ampleur notamment en regardant les chiffres du chômage partiel. En mars et avril, le dispositif a été mis en place pour environ un tiers des salariés du pays. Soit tout de même dix fois plus que durant la récession de 2009, notent les économistes. Voilà onze ans à peine 3,4% des employés avaient été couverts par cette mesure... Le recours massif au congé pour raisons familiales masque, lui aussi, la situation réelle du marché de l'emploi, estime le Statec. En effet, quid du sort des quelque 40.000 bénéficiaires actuels au sortir de la crise sanitaire? Retrouveront-ils leur place ou devront-ils chercher un nouveau job?

Le recours au congé pour raisons familiales en chiffres Avec 46,7 millions d'euros versés pour le mois de mars par le Centre commun de la sécurité sociale et une avance de 94 millions en avril, le dispositif dédié aux parents de jeunes enfants pendant le confinement a été sollicité, révèle mercredi le ministère de la Sécurité sociale.

Mais pour le Statec, sans ces deux mesures, l'emploi intérieur pourrait réduire en volume dans les six mois à venir. Une perte de 15.000 personnes, selon l'estimation actuelle. Déjà mars avait marqué un repli, avec un emploi salarié diminuant de 1,5% en un mois, «ce qui est inédit». Reste que le gouvernement a (certes) réduit l'amplitude du congé pour raison familiale avec le déconfinement, mais (surtout) choisi de prolonger l'accès des entreprises aux mesures de chômage partiel jusqu'à la fin d'année. Parachute social indispensable visiblement.

D'ailleurs, pour les experts, les mesures de maintien dans l'emploi engendreront «une légère augmentation de l'emploi en 2020 et 2021 : respectivement +0,6 % et +1%». Mais rien de comparable aux +3,6 % de 2019 toutefois.

Dans ses analyses, le Statec note que la crise a aussi eu pour conséquence de faire baisser le coût salarial. Déjà parce que le chômage partiel ne prend plus en compte que 80% du revenu mais également parce que la baisse d'activité a vidé les fiches de paie d'heures supplémentaires à régler, ou de primes et gratifications liées à l'efficacité des personnels.

