Le site Liberty de Dudelange pourrait changer de mains

L'usine de galvanisation luxembourgeoise va peut-être servir de monnaie d'échange pour tenter d'éponger une partie des dettes du groupe GFG Alliance qui l'avait rachetée en 2019.

(pj avec Thomas KLEIN) Si une histoire semble trop belle pour être vraie, c'est généralement qu'elle est... fausse. L'adage vaut sans doute pour l'irrésistible ascension du magnat industriel Sanjeev Gupta et de son conglomérat d'entreprises GFG-Alliance. En quelques années, son groupe Liberty Steel est passé d'une relative obscurité à l'éclat d'un des plus grands producteurs d'acier d'Europe. Une croissance faite à grands coups d'acquisitions d'usines, comme le site de galvanisation de Dudelange en 2019. Aujourd'hui, le château de cartes s'effondre.

Déjà en 2018, alors qu'ArcelorMittal souhaitait céder le site dudelangeois, les syndicats mettaient en garde. L'investisseur anglo-indien Sanjeev Gupta avait plus le profil d'un investisseur financier extérieur que d'un industriel mature. Sans même parler de la croissance inédite du groupe : «Depuis 2015, Liberty House s'est développée rapidement et de manière inexplicable! (...) Une évolution préoccupante compte tenu de l'épaisse couche de brouillard qui plane sur l'origine des fonds et qui rend possible cette ascension fulgurante !», indiquait voilà trois ans un communiqué du LCGB.

Désormais, hélas, ce brouillard se dissipe après l'effondrement de Greensill Capital. Voilà qu'apparaît une triste réalité : l'empire de Gupta ne reposerait que sur des bases bien fragiles. Certains prêts accordés à Liberty par Greensill (principal bailleur de fonds du groupe) étaient apparemment étayés sur des factures sans fondement. Et ce n'est là qu'un exemple de ce que révèlent, chaque jour, les informations relatives à la viabilité du groupe .

Un petit pion

Sans Greensill, Gupta peine à financer ses activités. En mars, le gouvernement britannique a rejeté la demande de l'industriel d'aider sa firme en lui accordant des prêts à court terme de 170 millions de livres. Pour les autorités britanniques, la structure même de GFG Alliance est trop opaque pour que l'Etat lui accorde confiance. Les créanciers de Greensill, tels que le Crédit Suisse, tentent maintenant de recouvrer les dettes par leurs propres moyens, y compris auprès des sociétés de GFG Alliance.

Selon le Financial Times, les clients des sociétés du groupe GFG ont même été contactés pour transférer leurs factures impayées directement à l'administrateur judiciaire nommé désormais et non plus aux sociétés de Gupta. Le ministère de l'Economie luxembourgeois, a octroyé diverses garanties d'emprunt (dans le cadre de la crise covid) à l'usine de Dudelange. Un site qui, dans l'effondrement de cet empire de 35.000 salariés, apparaît comme un petit pion. De ceux qui peuvent facilement se vendre pour retrouver un peu de liquidités, ce qui serait un moindre mal pour ses 220 employés.

