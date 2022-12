Le site de Liberty Steel à Dudelange pourrait être vendu

Ce mardi à la Chambre, le ministre de l'Economie a reconnu que Gupta, l'actionnaire de Liberty Steel à Dudelange, était prêt à vendre le site de production luxembourgeois. Le LCGB dit attendre des actes et non de simples intentions.

Sidérurgie

Après la vente des usines belges de Liberty Steel, faut-il s'attendre au même sort pour le site de production de Dudelange? C'est ce qu'a voulu savoir ce mardi le député Laurent Mosar (CSV), en posant une question élargie à ce sujet au Parlement. «Nous voyons pour la première fois une volonté de vendre dans le chef de l'actionnaire», a déclaré Franz Fayot (LSAP).

Le ministre de l'Économie a expliqué que son ministère et le gouvernement continueraient à jouer le rôle de facilitateur dans ce «dossier sensible», afin de garantir «la pérennité du site» et cela y compris dans une procédure de vente. Il a également confirmé qu'un acteur industriel était intéressé pour reprendre l'usine: «Le dialogue est bien avancé.»

Pour Franz Fayot, la vente de l'usine ne peut être réalisée que «si tous les acteurs sont de bonne volonté et raisonnables, et cela vaut notamment pour l'actionnaire». Le ministre socialiste a déploré la mise sous cloche actuelle du site de production: «La situation est catastrophique. Chaque mois, de l'argent continue à être dépensé pour l'entretien et pour payer notamment les salaires des 170 employés afin de maintenir ce site sous respiration artificielle, alors que rien n'y est produit. Pour moi, le propriétaire est près de l'abus de propriété.»

Le Luxembourg peut-il lancer une procédure de réorganisation judiciaire pour nommer un administrateur provisoire et remédier à la situation actuelle? Contrairement à la Belgique, une telle démarche n'est pas possible au Grand-Duché, a fait savoir Franz Fayot. Les tribunaux luxembourgeois ne peuvent pas faire grand-chose tant que l'entreprise ne se trouve pas dans une procédure d'insolvabilité. «Nous n'avons pas une loi de faillite assez efficace. Mais un projet de loi est en cours pour permettre de lancer une telle procédure à l'avenir. Cela permettra d'éviter de tels cas ou d'avoir la possibilité d'intervenir.»

«Quand pourrait intervenir la cession de l'usine?», a tenté de savoir le député Laurent Mosar. Le ministre n'a pas pu se prononcer sur un calendrier, mais a assuré être en dialogue avec l'actionnaire. Mais si une telle cession devait se produire, Franz Fayot a assuré que son ministère ferait «l'entremise pour réaliser cette transaction».

Depuis 2019, l'ancienne usine d'Arcelor Mittal située dans la zone industrielle Wolser de Dudelange est passée sous le flambeau de Liberty House.

En mars 2021, le principal créancier du propriétaire de Liberty, le groupe financier Greensill Capital, a déclaré son insolvabilité au Royaume-Uni. L'usine de Dudelange est à l'arrêt depuis lors, à l'exception de deux reprises temporaires cet été. L'arrêt du site a été prolongé au mois de septembre pour quatre mois, soit jusqu'à la fin de l'année 2022.

L'activité reprendra-t-elle en janvier 2023? Sollicité, Robert Fornieri, secrétaire général adjoint du LCGB (syndicat majoritaire à Liberty Steel) répond que pour le moment, «les employés n'ont reçu aucune indication d'une reprise». «La direction dit être prête à vendre l'usine, mais en parallèle, elle regarde pour un éventuel schéma de reprise au premier trimestre de 2023. Nous demandons à voir, on nous a raconté assez d'histoires!», expose Robert Fornieri.

Pour ce dernier, la «seule alternative possible» pour tourner la page de cette situation à l'arrêt est de trouver «un repreneur avec des reins solides pour reprendre tout de suite l'usine». «Même si on ne fonctionne pas à plein régime compte tenu de la conjoncture actuellement compliquée. Il faut envoyer aux salariés le signal qu'on redémarre, ça fait 20 mois qu'ils ne travaillent plus.»

La volonté de Liberty d'être prêt à vendre l'usine luxembourgeoise, une bonne nouvelle pour le syndicaliste? «J'interprète cela comme une intention. La direction de Liberty nous l'a annoncé lors d'une réunion et nous a envoyé un document pour nous dire qu'ils avaient l'intention de vendre des sites, notamment Dudelange. C'est un point positif, parce que nous le revendiquons depuis le début. Mais du côté du LCGB, nous restons extrêmement prudents. Avoir l'intention et la volonté, c'est très bien. Mais rentrer dans le processus, c'est encore mieux»

«Il faut vraiment se mettre autour de la table et chercher de véritables repreneurs qui peuvent nous soumettre un plan d'affaires avec un planning pour la reprise. Nous attendons que le dossier avance dans ce sens-là», souligne Robert Fornieri.

Des départs en série

Lors du rachat de l'ancienne usine d'Arcelor Mittal en 2019, Liberty Steel comptait 300 salariés. Aujourd'hui, l'entreprise ne compte plus que 170 employés comme l'a fait remarquer le ministre de l'Économie Franz Fayot (LSAP) à la Chambre. Mais depuis la mise en arrêt du site, de nombreux départs se sont succédé. «Le directeur local de Dudelange a démissionné et il s'en va au 1er janvier 2023. C'est son supérieur qui reprendra la main. Deux jeunes ingénieurs de maintenance et un automaticien ont fait savoir cette semaine qu'ils quittent aussi l'entreprise», note Robert Fornieri, secrétaire général adjoint du LCGB.

«Tout le monde peut s'imaginer et comprendre pourquoi il y a ces départs, parfois même devenus légitimes. Et si on continue comme ça, le risque est de n'être plus en capacité de redémarrer. Quand on aura la possibilité de reprendre, on n'aura pas ou on n'aura plus les compétences. Il faut maintenant sérieusement trouver un plan B. Nous insistons pour cela auprès de Liberty Steel avant d'aller plus loin dans le processus de vente.»